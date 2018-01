Bezahlbarer Wohnraum: Der ZIA setzt auf schnelleres und einfacheres Bauen – eine Hürde sind zu viel Regulierungen Bild: Bernd Kasper ⁄ www.pixelio.de

Am Sonntag beginnen in Berlin die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Der Immobilienverband ZIA hofft auf einen schnellen Erfolg der Gespräche und appelliert an die Verhandlungspartner, von noch mehr Regulierungen abzusehen. "Wir dürfen keine weiteren vier Jahre zulassen, in denen der Gesetzgeber lediglich auf Verbote, aber keine Anreize setzt", sagte ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner.

Grunderwerbsteuer senken, mehr und schneller Bauland bereitstellen

Um den Neubau zu motivieren, braucht es dem ZIA zufolge keine finanziellen Anreize. Wichtiger sei die beschleunigte Bereitstellung von mehr Bauland, schnellere Genehmigungsverfahren und ein passenderes steuerliches Umfeld.

"Die Investoren stehen längst bereit. Doch benötigen sie Platz zum Arbeiten", so Mattner.

Die konstante Erhöhung der Grunderwerbsteuer-Sätze der Bundesländer sei außerdem ein fundamentales Problem: 14 von 16 Bundesländern haben den Satz seit 2007 von ursprünglich 3,5 Prozent auf bis zu 6,5 Prozent erhöht.

„Die Parteien diskutieren über teure Eigenheimförderungen, übersehen aber, dass bereits die bundesweite Senkung der Grunderwerbsteuer diesen Effekt erzielen würde", ergänzt Mattner.

ZIA: Die Mietpreisbremse ist reine Symptombehandlung

Auch über die Mietpreisbremse werden die Sondierer wohl sprechen. Der ZIA betont noch einmal, dass dieses Instrument nicht funktioniert hat, da die Preise weiter steigen.

"Selbst wenn die Mietpreisbremse funktionierte, nutzte sie lediglich Gutverdienern, die auch heute schon keine Probleme haben, eine Wohnung zu finden", meint Mattner.

Gerade in einem angespannten Markt entschieden sich Vermieter für Interessenten, die das niedrigste Mietausfallrisiko böten. Vielmehr müsse das Angebot an bezahlbarem Wohnraum erhöht werden, um die Preisentwicklung zu normalisieren. Die Mietpreisbremse ist laut Einschätzung des ZIA eine reine Symptombehandlung, löst aber nicht das zu Grunde liegende Problem des mangelnden Neubaus.

Immobilienwirtschaft will Partnerschaft mit Politik fortsetzen

Um die Herausforderungen der Immobilienwirtschaft zu meistern, plädiert der ZIA für eine Fortsetzung der Partnerschaft zwischen der Branche und der Politik.

„Im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen und der Innovationspartnerschaft für die Erreichung der Klimaschutzziele haben wir gute Ideen entwickelt“, erklärt der ZIA-Präsident.

Von den Ideen seien jedoch bislang die meisten nicht umgesetzt worden. "Daran sollten wir dringend weiterarbeiten", so Mattner.