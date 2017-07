„Beautique Apartments“ in der Nähe des Kudamms: Aus einem 70er-Jahre-Bau sollen moderne Mikroapartments werden Bild: Skjerven Group

Die Skjerven Group startet ihre erste börsennotierte Anleihe: Das Projekt „Beautique-Apartments“ in der Berliner Eisenzahnstraße wird Ende Juli an der Frankfurter Börse gelistet. Es ist die derzeit einzige Immobilien-Crowdfunding-Anleihe in Deutschland. Das Emissionsvolumen liegt bei zehn Millionen Euro.

Die Anleihe kann ab sofort über die Online-Investmentplattform iFunded.de gezeichnet werden. „Mit der Anleihe ermöglichen wir jedermann, gemeinsam mit Experten wie erfahrenen Projektentwicklern und Family Offices in Immobilien zu investieren“, sagt Einar Skjerven, Geschäftsführer der Skjerven Group.

17 Prozent der Bevölkerung wissen, dass man mit Crowdinvesting in Immobilien anlegen kann, aber nur 13 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, es auch zu tun. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage des Demoskopie-Instituts Allensbach im Auftrag von iFunded.de.

Private-Placement: Hohe Nachfrage institutioneller Investoren

Institutionelle und semi-professionelle Anleger können mit einer Mindesteinlage von 100.000 Euro im Zuge des Private-Placements in das Projekt investieren. In der zweiten Phase, dem Public-Placement, können auch private Investoren per Crowdfunding ab einer Summe von 1.000 Euro die Anleihe zeichnen.

„Von Seiten institutioneller Investoren stoßen wir derzeit auf eine gute Nachfrage“, sagt Skjerven.

"Family Offices und Stiftungen wertschätzen die Möglichkeit, bei einem angemessenen Risiko-Rendite-Verhältnis in Bestandsimmobilienprojekte zu investieren".





Anleger sollen eine jährliche Verzinsung von 5,5 Prozent erhalten. Der Emittent, die SCP Eisenzahnstraße 11-16, sieht halbjährliche Zinszahlungen über iFunded.de vor. Die Laufzeit der Anleihe beträgt rund 3,5 Jahre und soll zum 31.12.2020 enden.

Kapital wird für Sanierung der „Beautique Apartments“ eingesetzt

Das Kapital, das durch die Anleihe eingesammelt wird, soll in die Sanierung der „Beautique Apartments“ investiert werden. Die Skjerven Group entwickelt das Objekt aus den 1970er-Jahren zu einem modernen Apartmenthaus.

„Die entstehenden Mikroapartments richten sich vornehmlich an Mobile Professionals und Lifestyle Performers der Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren", so Skjerven.





In dem Wohnkomplex, der aus drei Objekten mit Wohn- und Gewerbeflächen auf einer Gesamtfläche von 13.000 Quadratmetern besteht, sind insgesamt 281 Eigentumswohnungen sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoss geplant.