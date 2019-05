Bild: mauritius images / fotoknips / Ob Mietwohnungsbau oder Wohneigentum: Gefördert wird, was dem sozialen Wohnen gerecht wird

Am 1. Mai traten in Rheinland-Pfalz die Anpassungen der Programme zur sozialen Wohnraumförderung in Kraft. Angehoben wurden die Grunddarlehen für den Bau und die Modernisierung von bezahlbaren Mietwohnungen durch höhere Tilgungszuschüsse. Gefördert wird auch der Eigentumserwerb.