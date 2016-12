Real Estate Innovation Glossar: Sind PropTechs mehr als nur Startups?

19.12.2016 | Serie – Teil 4

Die Technologie hält Einzug in die Immobilienbranche

Bild: Corbis

Der Begriff PropTech stammt von Property Technology ab und ist ein Begriff, der mit zunehmender Digitalisierung der Immobilienwirtschaft immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Im vierten Teil unserer Serie "Real Estate Innovation Glossar" erklärt unser Experte Viktor Weber, warum PropTechs erst ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen und gibt Tipps, wie etablierte Immobilienunternehmen neue Technologien für sich nutzen können.

Nachdem bereits die Finanzbranche von FinTechs verändert wurde, die etwa algorithmisches Handeln für jedermann zugänglich machen wollen, oder seit InsureTechs den Versicherungen gezeigt haben, wie man Sofortversicherungen per App abschließen kann, ist nun die Immobilienbranche in den Fokus von Unternehmern, Investoren und auch der Politik gerückt.

Das Schlüsselwort heißt Proptechs. Pendants hierzu sind in den USA beispielsweise CREtech oder REtech (N.A., 2016, „What is PropTech? – A brief history“, German Proptech Initative). Was also ist ein PropTech?

Ein PropTech ist ein Startup im immobilienwirtschaftlichen Gefüge dessen Lösung technologischer Natur ist. Click to tweet



Was passiert in der Praxis?

Das Future Real Estate Institute geht von sechs Makrotechnologien aus, welche die Immobilienwirtschaft nachhaltig prägen werden. Das sind die Künstliche Intelligenz, die Robotik, der 3D-Druck, die Synthetische Biologie, Blockchain und die Sensorik. Davon ausgehend entstehen Konzepte, wie etwa das Internet of Things oder das Smart Home beziehungsweise die Smart City.

Auch Technologien wie Neuromorphe Computer, Quanten Computer oder Mesh Netzwerke können die Entwicklung der oben genannten Technologien positiv beeinflussen. Das Internet könnte man ebenfalls als Makrotechnologie klassifizieren, jedoch ist dieses bereits omnipräsent und führt zu spannenden Konzepten wie dem Crowdinvesting, der Cloud, APIs, Big Data, Apps, SaaS oder neuen Kommunikationsmöglichkeiten.

Ferner bieten Drohnen, die streng genommen der Robotik zuzuordnen sind, Virtual Reality sowie Augmented Reality und BIM, weitere spannende Geschäftsfelder in der Immobilienwirtschaft.

Sollten manche der Begriffe noch unbekannt sein, so kann ich Ihnen versichern, dass im Rahmen des Real Estate Innovation Glossar alle erwähnten Termini erklärt werden.

Wer am Zahn der Zeit bleiben möchte, um zu erfahren welche Unternehmen aktuell die digitalen Pioniere der Immobilienwirtschaft sind, kann jeden Monat einen aktualisierten Überblick von Jonas Haberkorn, dem Gründer des Gewerbe Quadrats erhalten (Haberkorn, 2016, „PropTech Update“, Gewerbe Quadrat).

PropTechs bieten gute Chancen für Marktneueintritte

Unserer Einschätzung nach stehen die meisten PropTechs noch ganz am Anfang des technologisch Möglichen, weshalb der Immobilienmarkt für Marktneueintritte, aber auch die Unternehmensentwicklung etablierter Unternehmen ausreichend Möglichkeiten bietet, bevor es zu „Kannibalisierung“ und Kämpfen um Marktanteile kommen kann.

Die bisher aufgetretenen Friktionen entstehen dadurch, dass die meisten Startups etablierte Geschäftsprozesse digitalisieren oder optimieren wollen. Beispielhaft hierfür sind diverse Makler-Startups, die im Zuge des Bestellerprinzips sehr kostengünstige digitale Lösungen für Endverbraucher anbieten.

Tipps für etablierte Immobilienunternehmen

Wie kann ein etabliertes Immobilienunternehmen neue Technologien für sich nutzen? Ich habe fünf wichtige Tipps zusammengefasst:

Setzen Sie sich mit den besagten Technologien auseinander. Versuchen Sie, die Position an der Schnittstelle von Technologie und Immobilienwirtschaft zu füllen, sei es durch Kompetenzbildung oder durch externe Hilfe. Implementieren Sie zuvor angeeignetes Wissen auf Ihre Geschäftsprozesse. Wo liegen mögliche Chancen für Ihr Unternehmen? Finden Sie Probleme, beispielsweise nicht effiziente Kommunikationen oder zersplitterte, lückenhafte Datenablagen, und arbeiten Sie Lösungen aus, die technologischer oder auch nicht-technologischer Natur sein können. Entwickeln Sie Zukunftsstrategien, die aufzeigen, wie Ihre Geschäftsprozesse digitalisiert oder technologisch unterstützt werden können. Denken Sie auch über neue Geschäftsbereiche in der digitalen Sphäre nach, denn das Potenzial ist endlos. Kommunizieren Sie alle Veränderungen in transparenter Weise. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter ein und denken Sie daran, dass Wandel nicht aufoktroyiert werden kann. Investieren Sie in kompetente, lernwillige und interessierte Mitarbeiter, stellen Sie technologie-affine Personen ein und versuchen Sie flachere Hierarchien zu bilden.

Der aktuelle Stand der Forschung

Aus akademischer Sicht ist die Immobilienwirtschaft ein noch relativ junges Forschungsgebiet und an der Schnittstelle von Entrepreneurship und Real Estate existieren noch keine nennenswerten Forschungsergebnisse, die eine divergierende Überlebenswahrscheinlichkeit von Startups in der Immobilienbranche verglichen mit konventionellen Startups belegen könnten.

Außerdem existiert keine Untersuchung für Prädiktoren für den spezifischen Unternehmenserfolg von PropTechs. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass zirka 75 Prozent aller Neugründungen innerhalb der ersten drei Jahre ihr Geschäft aufgeben müssen (Blank, 2013, „Why the Lean Start-Up Changes Everything“, Harvard Business Review, S. 65 ff).

Die meisten Publikationen sind semi-wissenschaftlicher Natur. Spannend sind jedoch Ergebnisse einer aktuellen ZIA Studie, die aufzeigen, dass die Mehrheit (85 Prozent) der befragten etablierten Unternehmen der Meinung ist, das PropTechs deren Geschäft nicht gefährden, wohingegen die jungen Unternehmen der Überzeugung sind, dass sie einige der bekannten Akteure mit 62 Prozent redundant machen könnten (ZIA & EY, 2016, „Einsatz digitaler Technologien in der Immobilienwirtschaft", ZIA).

Die Zukunft wird zeigen, wer Recht hatte oder ob die Wahrheit nicht doch in der goldenen Mitte liegen wird.

(Autor: Viktor Weber, Future Real Estate Institute)

