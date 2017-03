Real Estate Innovation Glossar: Virtual Reality

03.03.2017 | Serie - Teil 11

Von Virtual Reality spricht man, wenn Realität und Virtualität verschmelzen.

Bild: Corbis

Der Begriff Virtual Reality wird gerne in einem Atemzug mit dem Terminus Augmented Reality verwandt. Beide unterscheiden sich jedoch voneinander. Die Definition von Augemeted Reality finden Sie in Teil 10 dieser Serie.

Stellen Sie sich vor, dass Sie auf Ihrem Sofa sitzen oder dem Laufband schwitzen, während Sie Ihren Lebensmitteleinkauf in der Feinkostabteilung bei Harrods zu Weihnachtszeit erledigen, ohne jedoch von Menschenmassen gestört zu werden oder nach London fliegen zu müssen. Sie können alle Reize wahrnehmen, den Duft von Pasteten, die Haptik einer Weinflasche und die schöne Optik des weihnachtlichen Schmucks. Anstatt die Einkäufe schleppen zu müssen, sucht ein Algorithmus die Lebensmittel in passenden Online-Shops zum niedrigsten Preis und lässt Ihre Bestellung automatisiert zu Ihnen schicken. So könnte eine full-presence Virtual-Reality-Einkaufstour in Zukunft aussehen, ein wahrer Disruptor für den stationären Handel und andere Asset-Klassen.

Definition von Virtual Reality

Solche und ähnliche Visionen werden mit Virtual Reality assoziiert, wobei der Weg dahin vielleicht noch ein wenig dauern wird. Sehr gelungen ist die Definition der NASA, da diese hervorhebt, dass Realität und Virtualität voll miteinander verschmelzen sollten, um von Virtual Reality sprechen zu können (NASA (N.D.) „Virtual Reality: Definition and Requirements“):

„Virtual Reality beschreibt die Nutzung von Computertechnologie, um den Effekt einer interaktiven, dreidimensionalen Welt, in der Objekte eine räumliche Präsenz haben, zu erzeugen.“ (NASA, N.D.)

Stand der Forschung

Auch wenn schon heute der Begriff Virtual Reality gerne für Marketingzwecke genutzt wird, ist sie per technokratischer Definition nicht wirklich existent, da noch nicht die technologischen Voraussetzungen für eine immersive - sogenannte full-presence - virtuelle Realität gegeben sind (Kanter, D. ( 2012) „Graphics processing requirements for enabling immersive VR“, AMD). Dies liegt zum Beispiel daran, dass die erforderliche Pixeldichte bei circa 16K liegen würde, um jeden Winkel im menschlichen Blickfeld perfekt simulieren zu können. Dies würde wesentlich granularere Datensätze und eine erhöhte Rechenleistung erfordern, wobei Microsoft an einer Rendering-Technik arbeitet, um diese Anforderungen etwas zu schmälern (Yigal (2015) „AMD: 16K Auflösung pro Auge für echte Immersion notwendig“, VR Nerds). Es existieren aber auch Lösungen, die auf bis zu 20K Auflösung bei 140 Grad Blickfeldabdeckung kommen, wobei diese noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (Infinitus Prime (2017) „Specifications“, Infinitus Prime).

Virtual Reality funktioniert bereits in den Grundzügen

Nichtdestotrotz funktioniert Virtual Reality bereits in ihren Grundzügen, sodass die Technologie, welche bereits seit circa zwei Dekaden diskutiert und erforscht wird, nun endlich auf dem Markt und im Bewusstsein der Massen angekommen ist (Berg, L. & Vance, J. (2016) „Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey“, Virtual Reality, Springer).

Darüber hinaus wird auch daran geforscht, wie man für Personen mit einer Sehschwäche Virtual Reality zugänglich machen kann, ohne Qualität oder Komfort einzubüßen, wie es momentan meist der Fall ist (Laffont, P.; Martin, T.; Gross, M.; Tan, W.; Lim, C.; Au, A. & Wong, R. (2016) „Rectifeye: a vision-correcting system for virtual reality“, Proceeding SA’16 SIGGRAPH ASIA 2016, S. 1-2).

Anwendung in der Immobilienwirtschaft

Virtual Reality ist eines der dominierenden Themen, wenn es um Innovationen in der Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien geht (Oksman, O. (2016) „Goggles on, checks away: how virtual reality is reimagining real estate sales“, The Guardian). Unternehmen wie Zillow bieten heute bereits 3D-Visualisierungen auf ihrer Plattform an, was auch nun vermehrt im deutschen Markt Einzug hält (Zillow.com (2016) „Zillow supports 3D models“, Zillow). Dies verdeutlicht auch die Proptech-Übersicht von Jonas Haberkorns Gewerbe-Quadrat, welche 25 Unternehmen listet, die Lösungen im Bereich der Augmented Reality und der Virtual Reality anbieten (Haberkorn, J. (2017) „Digital Real Estate Germany February 2017“ Gewerbe Quadrat).

Man geht davon aus, dass damit die Vermarktung vor der Fertigstellung einer Immobilie wesentlich beschleunigt werden könnte, da den Kunden bereits eine real-getreue Begehung des zukünftigen Objekts ermöglicht werden kann (Miller, J. (2016) „A New Dimension in Home Buying: Virtual Reality“, The New York Times). Darüber hinaus lassen sich in BIM erzeugte Modelle mit Virtual Reality begehen und besichtigen, was sowohl die Planung als auch Einrichtung erheblich verbessern würde.

IVD: Virtuelle Besichtigungen mit hohem Nutzen

Die virtuellen Besichtigungen seien sehr effiziente Instrumente bei der Objektvermarktung und böten ganz viel Nutzen, meint auch der Immobilienverband IVD. Erste innovative Makler würden ihre Interessenten bereits zu Besichtigungstouren mit Virtual-Reality (VR)-Brillen einladen. Diese sehen aus wie ein Zwischending aus Skibrille und Smartphone, blenden die tatsächliche Realität aus und nehmen den Brillenträger mit in das Objekt. Keinesfalls ersetzten diese virtuelle Rundgänge jedoch klassische Besichtigungen, sagt der IVD, deshalb organisierten sie auch nicht die Berufsgruppe der Makler ins Aus.