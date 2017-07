03.07.2017 | Serie – Teil 17

Cloud Computing hat viele Vorzüge, sofern man weiß, auf was man achten muss.

Bild: Deutsche Telekom

Die Mehrheit der deutschen Unternehmen nutzt Cloud Computing aktiv, auch in der Immobilienwirtschaft werden es mehr. Viele der Lösungen, die von Startups angeboten werden, sind Cloud-Lösungen. Im 17. Teil unserer Serie "Real Estate Innovation Glossar" erklärt Experte Viktor Weber, warum man heute nicht mehr um die Cloud herumkommt und worauf Entscheider bei der Wahl des Anbieters achten sollten. Ein großes Thema bleibt die Datensicherheit.

KPMG und Bitkom Research konnten im aktuellen Cloud Monitor 2017 aufzeigen, dass 65 Prozent der deutschen Unternehmen Cloud Computing aktiv nutzen (Heidkamp, P. & Pols, A., 2017, "Cloud-Monitor 2017 – Cyber Security im Fokus: Die Mehrheit vertraut der Cloud" KPMG). Zusätzliche 18 Prozent planen die Nutzung der Cloud, wobei nach wie vor mehr als die Hälfte der Unternehmen keine klare Strategie hat (ibid).

Basierend auf diesen Zahlen überrascht es wenig, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik konstatiert, dass Cloud Computing auf breiter Ebene zum Standard gehört und nicht mehr von einem Hype gesprochen werden kann (N.A., 2017, "Digitale Gesellschaft – Cloud Computing", Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

Auch in der Immobilienbranche findet die Cloud immer mehr Beachtung und viele der Services, die von Startups angeboten werden, sind Cloud-Lösungen.

Was ist Cloud Computing?

Bei diesem Begriff, der bereits im Jahr 1996 erstmals verwendet wurde, lohnt ein genaueres Hinsehen, weshalb Ihnen hier eine relativ ausführliche Definition präsentiert wird (Regalado, A., 2011, "Who coined 'Cloud Computing'?", MIT Technology Review):

"Cloud Computing beinhaltet Technologien und Geschäftsmodelle, um IT-Ressourcen dynamisch zur Verfügung zu stellen und ihre Nutzung nach flexiblen Bezahlmodellen abzurechnen. Anstatt IT-Ressourcen, beispielsweise Server oder Anwendungen, in unternehmenseigenen Rechenzentren zu betreiben, sind diese bedarfsorientiert und flexibel in Form eines dienstleistungsbasierten Geschäftsmodells über Internet oder Intranet verfügbar. Diese Art der Bereitstellung führt zu einer Industrialisierung von IT-Ressourcen, ähnlich wie es bei der Bereitstellung von Elektrizität der Fall war. Firmen können durch den Einsatz von Cloud Computing langfristige Investitionsausgaben (CAPEX) für den Nutzen von Informationstechnologie (IT) vermindern, da für IT-Ressourcen, die von einer Cloud bereitgestellt werden, oft hauptsächlich operationale Kosten (OPEX) anfallen."

– Fehling, C., N.D., "Cloud Computing", Gabler Wirtschaftslexikon –

Kurzgefasst: Cloud Computing ermöglicht es einem Unternehmen, bedarfsgerecht IT-Dienstleistungen aller Art über das Internet zu nutzen und entsprechend nutzungsbezogen dafür zu bezahlen. Damit spart man sich hohe Investitionen in eine IT-Infrastruktur, externalisiert Risiken bezüglich der Datenverarbeitung und -speicherung, erhöht die Flexibilität und Skalierbarkeit, profitiert vom externen Entwicklerwissen und muss sich nicht langfristig an einen bestimmten Anbieter binden.

Nichtsdestotrotz ist es Ziel eines jeden großen Anbieters von Cloud-Lösungen, Nutzer zu binden, indem ein entsprechend nutzerfreundliches und abhängigkeitsstiftendes Ökosystem geboten wird, weshalb der Anbieterwechsel, abhängig vom Nutzungsumfang, in der Praxis schwerer fällt als in der Theorie.

Auf Cloud Computing bauen Begriffe wie Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Public Cloud und viele Begriffe mehr auf, die verschiedene Anwendungsfelder charakterisieren (N.A., 2017, "What is cloud computing", IBM).

Cloud Computing – ein genauerer Blick

Es gibt unzählige Anbieter, teilweise mit großer Marktmacht. Deshalb muss die Entscheidung für eine Cloud-Lösung gewissenhaft getroffen werden, weshalb sich die Forschung damit beschäftigt, ein entsprechendes Entscheidungsmodell zu konzipieren (Cayirci, E.; Garaga, A.; de Oliveira, A. & Roudier, Y., 2016, "A risk assessment model for selecting cloud service providers", Journal of Cloud Computing – Advances, Systems and Applications, 5 (14), S. 1 ff).

Trotz gewissenhafter Entscheidungsfindung kann jedoch niemals eine Sicherheitsgarantie gegeben werden, sodass Systemausfälle oder Datenverluste weiterhin ein Risiko darstellen (Ward, S., 2017, "5 Disadvantages of Cloud Computing", The Balance).

In diesem Kontext ist Datensicherheit ein wichtiges Themengebiet, da Cloud-Anbieter oftmals in anderen Jurisdiktionen firmieren, als es vielleicht für den Nutzer praktikabel wäre, oder weil man als Unternehmen nicht zwingend nachvollziehen kann, welche Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich getroffen werden oder worden sind (Razaque, A. & Rizvi, S., 2017, "Privacy preserving model: a new scheme for auditing cloud stakeholders", Journal of Cloud Computing – Advances, Systems and Applications, 6 (7), S. 1 ff).

Es steht jedoch außer Frage, dass sich Immobilienunternehmen mit Cloud Computing beschäftigen sollten. Sei es durch die Nutzung von neuen, innovativen Dienstleistungen, die Flexibilisierung der eigenen IT, das Experimentieren mit künstlich intelligenten Modellen oder andere Themen. Auch Serverfarmen und entsprechende Objekte physischer IT-Infrastruktur könnten als zukunftsträchtige Assetklasse in den Fokus von Investoren rücken.

