Real Estate Innovation Glossar: Augmented Reality

03.03.2017 | Serie - Teil 10

Bild: Niantic Inc./ Screenshot: Haufe Online Redaktion

Grundsätzlich werden die Termini Augmented und Virtual Reality gerne in einem Atemzug verwandt. Dies ist auch nicht weiter schlimm, solange im Anschluss zwischen beiden differenziert wird, was jedoch nicht immer geschieht.

Gerade im Hype um die App „Pokémon Go“ wurde Augmented Reality intensiv diskutiert und hat dadurch Einzug ins allgemeine Bewusstsein gehalten (Parkin, S. (2016) „After the success of Pokémon Go!, what is the future for augmented reality?“, The Guardian).

Was ist Augmented Reality?

Wörtlich übersetzt bedeutet Augmented Reality erweiterte Realität, was für den Nicht-Medieninformatiker recht abstrakt anmuten mag. Laut einer interessanten Definition von Bronack (2011) wird Augmented Reality eher als Konzept und weniger als Technologie, die auf ein Medium beschränkt ist, dargestellt (Bronack 2011, „The role of immersive media in online education“, Journal of Continuing Higher Education, 59 (2), S. 113–117):

„Augmented Reality bildet Brücken zwischen virtuellen und realen Welten und schafft somit eine Realität, die erweitert und verbessert ist.“ (Bronack, 2011)

Der Begriff Augmented Reality wurde von Thomas Caudell bereits in den 1990er Jahren geprägt und erstmalig definiert, obwohl die technologischen Möglichkeiten im Vergleich zum Jahr 2017 rudimentär waren (Heimgartner, J. (2016) „What is augmented reality and how can engineers and designers use it?“, Engineering.com). Wirklich spannend sind jedoch Caudells Arbeiten aus der Mitte der 1990er Jahre, da er dort bereits argumentiert, dass durch die Anreicherung der menschlich wahrgenommenen Realität durch zusätzliche Daten die Produktivität von Arbeitern gesteigert werden kann (Caudell, T. (1995) „Introduction to augmented and virtual reality“, Proc. SPIE, Telemanipulator and Telepresence Technologies, Vol. 2351, S. 272 – 282).

Viele Einsatzbereiche für Augmented Reality

Natürlich geht es heute nicht nur um Produktivität und Effizienz, sondern auch um Dinge wie Unterhaltung und Sicherheit. Gerade die Spieleindustrie konnte Augmented Reality für sich nutzen, aber auch das Militär oder die Feuerwehr, wenn es beispielsweise darum geht, sich durch ein brennendes Gebäude zu navigieren. Augmented Reality ist somit nicht eingeschränkt, sondern kann prinzipiell in jedem Lebensbereich zum Einsatz kommen, wo es sinnhaft ist, dem Menschen zusätzliche Inhalte/Daten bereitzustellen.

Der aktuelle Stand der Forschung

Obwohl Augmented Reality nicht nur als technologisches Medium definiert werden sollte, ist Technologie der notwendige Katalysator, um eine erweiterte Realität kreieren zu können. Heute geht es also darum, herauszufinden, welche Technologien, wie Smartphones, Brillen oder Kontaktlinsen, genutzt werden können, um eine bestmögliche User Experience zu schaffen (Wu, H.; Lee, S.; Chang, H. & Liang, J. (2013) „Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education“, Computers & Education, 62, S. 41 – 49). Ebenfalls wichtiger Bestandteil der Brückenbildung von virtueller Welt und Realität ist die Sensorik, die entsprechende Daten bereitstellen muss, um gewisse Applikationen (zum Beispiel Navigation) in einer Augmented Reality möglich zu machen, weshalb auch hier intensiv geforscht wird, um eine adäquate Datenerzeugung-, -verarbeitung und -bereitstellung garantieren zu können.

Augmented Reality in der Immobilienwirtschaft

In der Immobilienwirtschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Einsatz von Augmented Reality. So kann sich beispielsweise der stationäre Handel durch das Angebot von digitalen Inhalten gegenüber dem Online-Handel differenzieren, da der Kunde die gleichen Vergleichsmöglichkeiten, Bewertungen und Informationen erhalten, das Produkt jedoch auch mit all seinen sensorischen Stimuli wahrnehmen kann. Der bloße Gang zum Supermarkt oder die Beschaffung von Lebensmitteln wird somit zu einer kulinarischen Reise, indem zeitgleich Rezeptvorschläge, Informationen zur Herstellung und Nährstoffzusammensetzung gegeben werden können.

Ein weiteres Beispiel findet sich im Bauwesen, wenn es darum geht, Fehler einzelner Gewerke im Bauprozess zu vermeiden, indem 3D-Modelle aus dem Building Information Modelling auf der Baustelle in Form von Augmented Reality erlebbar gemacht werden, um die einzelnen Handwerker perfekt anleiten zu können (Gheisari, M.; Sabzevar, M.; Chen, P. & Irizzary, J. (2016) „Integrating BIM and Panorama to Create a Semi-Augmented-Reality Experience of a Construction Site“, International Journal of Construction Education and Research, 12 (4), S. 303 – 316).

Ferner kann Augmented Reality genutzt werden, um komplexe Sachverhalte einfacher begreifbar zu machen. Sei es bei der Wartung von Haustechnik in einem Smart Home oder einem chirurgischen Eingriff, der nicht von einem Roboter erfolgen kann. In Zukunft können also Menschen ohne technisches Verständnis, die lediglich ein Smartphone besitzen, in vielen Bereichen des Lebens notwendige Inhalte in einer Augmented Reality vermittelt bekommen, um so Probleme zu lösen.

