Ralf Haase, Kopf hinter der neuen Personalberatung für die Immobilienwirtschaft Bild: von Arnim Personalberatung

Die neu gegründete Ralf Haase Personalberatung KG mit acht Mitarbeitern will Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft auf dem "Weg in die digitale Zukunft" begleiten. Die Dienstleistung umfasst sowohl die Personalentwicklung, als auch die Rekrutierung geeigneter Fachkräfte. Der Persönlich haftende Gesellschafter Ralf Haase war zuvor unter anderem im Headhunting in der Immobilienwirtschaft tätig.

Haase, auch Initiator des Networking-Events Property Lunch, war mehr als sechs Jahre Partner und Gesellschafter der von Arnim Personalberatung GmbH & Co. KG.

Unterstützt wird er in der Ralf Haase Personalberatung KG von den Senior Consultants Thorben Bardowicks, seit 2005 als Personalberater und Coach tätig, und Uwe Jan Grünberg, der ebenfalls mehrjährige Erfahrung in Personalberatungsunternehmen gesammelt hat. Der Informatiker Sven Jaschke soll sich im IT-gestützten Personalmanagement einbringen und den Beratungsbereich Datenschutz vertreten.



Darüber hinaus decken vier weitere Mitarbeiter die Bereiche Internet- und Datenmanagement, Office und Vertrieb ab.

Die Bereiche Führungskräfte-Entwicklung sowie HR-Consulting und –management befinden sich dem Unternehmen zufolge im Aufbau.

