Vorstand der Bahnhofsgenossenschaft Leutkirch, wurde ausgezeichnet für seinen Anteil bei der Gründung einer Genossenschaft für den Bahnhof Leutkirch.

... und Igor Sikorsky:

In seiner Fabrik stand auf einem Schild „Nach anerkannten flugmechanischen Gesetzen kann die Hummel … nicht fliegen. Aber sie weiß es nicht und fliegt trotzdem.“ Das war in den 60er Jahren und der Erfinder des Hubschraubers Igor Sikorsky hatte wegen seiner Beharrlichkeit beim Umgang mit Problemen schon den Namen weg: Meister des Unmöglichen.

Das passt zu dem unmöglichen Vorschlag des Geschäftsführers einer Werbeagentur Christian Skrodzki. Er regte beim Leutkircher Stadtrat an, die fehlende Million für die Sanierung des abrissbedrohten Bahnhofs mittels einer Genossenschaft zusammen zu kriegen. Viele schüttelten zunächst den Kopf. Sie mögen an Igor Sikorsky gedacht haben, der ständig Geldprobleme hatte. Doch bei Skrodzki funktionierte das Einsammeln: Die 1000 Anteile à 1.000 Euro sind überraschend schnell verkauft worden.

Die Firma des Hubschrauberkonstrukteurs Sikorsky wurde als die seltsamste der Welt bezeichnet. Ein überaus höflicher Chef, der den Mitarbeitern lediglich Vorschläge unterbreitete, so hieß es. Ähnlich ist es auch bei Skrodzki: Ein Genossenschafts-Vorstand ist kein Alleinherrscher.

Das, was Sikorsky am Hubschrauber faszinierte, war, dass er Leben retten könne. Skrodzki machte noch mehr: Er hauchte mit seiner Initiative einem toten Bahnhof neues Leben ein.

Ein Hubschrauber steht für Abheben aus dem Stand. Aber der Anlauf, der dann doch erforderlich war, um das Hubschrauber-Projekt zum Fliegen zu bringen, war beträchtlich. Das war bei Skrodzki und seinem Genossenschafts-Modell ähnlich. Wichtig ist jetzt, es in der Luft zu halten. Das ist nicht leicht, ehrenamtlich, und manchmal wünscht Skrodzki sich nur noch ganz weit weg. Er wird längerfristig leiden müssen, denn er ist gegenüber Igor Sikorsky deutlich im Nachteil. Der konnte sich in seine hubschraubende Erfindung setzen und sein Fernweh stillen. Skrodzki hat mit der Revitalisierung eines Bahnhofs eine Immobilie neu erfunden, in der das Fernweh ja gerade zuhause ist.

Immerhin reist er und erzählt Vertretern anderer Kommunen mit abrissbedrohten Bahnhofsgebäuden von seinen Aktivitäten. Von einem Spezialgebäude zum anderen: Das mit dem Bahnhof scheint Schule zu machen.