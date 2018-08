In Speyer gibt es zwar noch keine Mietpreisbremse, aber schon länger eine Kappungsgrenzen-Verordnung. Bild: Dieter Schütz ⁄ www.pixelio.de

In einigen Städten in Rheinland-Pfalz soll die Mietpreisbremse noch vor der Sommerpause in Kraft treten. Das sagte der Sprecher des rheinland-pfälzischen Bauministeriums, Horst Wenner, in Mainz. Eine Untersuchung kläre derzeit, wo genau sie gelten solle. Außerdem sei eine Anhörung dazu geplant.