Finanzchef Eckhard Schultz scheidet aus dem Vorstand der LEG Immobilien AG aus; CEO Lars von Lackum übernimmt das Ressort zusätzlich. Felix Ritter ist neuer Chief Technology Officer der Immowelt Group. Und Judith Gabler übernimmt höhere Führungspositionen bei der RICS.

Eckhard Schultz (54), Chief Financial Officer (CFO) und stellvertretender Vorstandschef der LEG Immobilien AG, ist zum 31. August aus dem Gremium ausgeschieden. Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt Lars von Lackum (44) zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chief Executive Officer (CEO). Schultz ist 2009 in die Geschäftsführung der LEG-Unternehmensgruppe eingetreten und war seit Januar 2013 Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef. Seit 2005 ist er Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyours (MRICS).

Neuer CTO bei der Immowelt Group

Felix Ritter (42) ist neuer Chief Technology Officer (CTO) der Immowelt Group und komplettiert als viertes Mitglied den Vorstand. Er gilt als IT-Experte in der digitalen Vermarktung. Zuletzt war Ritter Senior Vice President of Engineering bei Ströer Digital Media. Davor war er zunächst Head of Technical Development, später Vice President Technology bei Interactive Media CCSP GmbH gewesen. Mit der Berufung von Ritter ist der Immowelt-Vorstand komplett und besteht aus Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler (CEO), Ulrich Gros (CFO), Dr. Dominikus Kirchhoff (CSO) sowie Felix Ritter (CTO).

Bild: Immowelt Group Felix Ritter

x.project verpflichtet Frank Rennekamp als CTO

Die x.project AG, ein Spezialist für Flächenermittlungen, Due Diligences und digitale Dienstleistungen, hat vor Kurzem Frank Rennekamp (48) als Chief Technology Officer (CTO) verpflichtet. Er war zuvor 14 Jahre als Leiter Research und Development und Chief Architect bei der Drooms GmbH tätig.

Terragon AG: Dr. Annette Heilig in Vorstand berufen

Der Aufsichtsrat des Projektentwicklers Terragon AG hat im August Dr. Annette Heilig zum neuen Vorstandsmitglied der Gesellschaft berufen. Sie wird die Ressorts Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb sowie den Betrieb von Service-Gesellschaften leiten und das Vorstandsteam um CEO Dr. Michael Held und CFO Jörg Gunne verstärken. Heilig ist seit 20 bei Terragon tätig und gehört seit 2013 zur Geschäftsführung: Mit der Terragon Vertrieb GmbH verantwortet sie die Vermarktung von Service-Wohnanlagen für Senioren an Selbstnutzer und Kapitalanleger; über die Terragon Wohn- und Service GmbH wird sie den Aufbau von Betriebsgesellschaften für das Service-Wohnen vorantreiben.

Senior Leadership Team der RICS Europe unter neuer Führung

Judith Gabler ist seit dem 1. August Director of Operations im neu strukturierten Senior Leadership Team der RICS Europe, Teil der Region EMEA (Europa, Middle East, Africa). Das ist die höchste Führungsebene in Kontinentaleuropa. Gabler verantwortet in dieser Position die gesamten operativen Bereiche der 15 zugehörigen Nationalverbände. Sabine Georgi hat als neue Country Managerin der RICS in Deutschland von Gabler übernommen. Sie ist seit April 2018 als Leiterin Business Development und Politikberatung beim Berufsverband. Diese Bereiche wird sie auch in der neuen Funktion betreuen.

Bild: RICS Judith Gabler

Wechsel in WHS-Geschäftsführung

Alexander Heinzmann (43) hat Ende August die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Sein Nachfolger ist Marc Bosch (55), der bisher als Leiter Baugrundsatz zuständig für die Projektentwicklung und Projektsteuerung im Wohnungsbau war. Bosch wird künftig gemeinsam mit Marcus Ziemer (50) die Geschäfte der Gesellschaft führen.

Neuer Geschäftsführer bei Eisenberger Real Estate

Mit Wirkung zum 1. September wurde Andreas Kurowski als Geschäftsführer der Eisenberger Real Estate GmbH (Hannover) bestellt. Er verstärkt das Team um Firmengründer Philipp Eisenberger. Kurowski war zuletzt als Prokurist und Bereichsleiter Vertrieb & Marketing bei einem Maschinen- und Anlagenbauer tätig. Eisenberger Real Estate ist ein Bestandshalter mit Wohnungen in Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Hildesheim.

Finance & Controlling: Stanislav Kogan und Oliver Zähr verstärken die Gerchgroup

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerchgroup AG hat sich im Bereich Finance verstärkt: Stanislav Kogan und Oliver Zähr sind für das Tätigkeitsfeld Finanzen und Controlling zuständig. Kogan ist seit dem 1. Juli im Unternehmen und leitete zuvor das Controlling bei der Greyfield Group (Essen). Zähr ist zum 15. Juli in das Unternehmen eingetreten. Er arbeitete zuletzt als Senior Kreditspezialist im Bereich Unternehmens- und Immobilienfinanzierung bei der Hahn Gruppe. Das Team Finance um die Vorstände Christoph Hüttemann (CFO) und Dominique Gutsmann soll zeitnah mit einem neuen Head of Finance komplettiert werden.

Bild: Gerchgroup Oliver Zähr (links), Stanislav Kogan

Außerdem verstärkt seit Kurzem Britta Henkel den Bereich Development als Projektleiterin bei der Gerchgroup. Sie war zuvor in entsprechender Funktion für die Vivico Real Estate GmbH (Köln) und die Karstadt Warenhaus GmbH (Essen) und für die SSN Group sowie die Dornieden Gruppe tätig.

N A S Invest holt Soenke Rickert als Head of Finance

Soenke Rickert (47) verstärkt als Head of Finance das Team der N A S Invest Group. Er berichtet direkt an Co-CEO Nikolai Dëus-von Homeyer. Die Position wurde neu geschaffen. Rickert war zuvor Finance Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei Edge Technologies in Berlin. Weitere berufliche Stationen führten ihn unter anderem zur CBRE Global Investment Administration, CR Investment Management und Union Investment Real Estate.

Jürgen Schroeder: Neuer Partner bei Brickvest und Head of Brickvest Debt

Die Investment-Plattform Brickvest hat Jürgen Schroeder als neuen Partner und Head of Brickvest Debt gewonnen. Er hatte zuvor verschiedene Führungspositionen unter anderem bei der Aareal Bank, der Commerzbank, dem Deutsche Bank Konzern sowie der Eurohypo im immobilienbezogenen Asset Management, im Beteiligungsmanagement sowie in der Strukturierung und Restrukturierung von Immobilienfinanzierungen inne. Als Inhaber einer Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft war er zudem beratend tätig.

Gateway Real Estate: Neuer Leiter Investor Relations & Corporate Finance

Die Gateway Real Estate AG hat Sven Annutsch (48) mit Wirkung zum 1. August die Leitung des Bereichs Investor Relations und Corporate Finance übertragen. Zuletzt verantwortete er die beiden Bereiche bei der TLG Immbobilien AG.

Head of Asset Management Germany bei Savills IM ist Barbara Linnemann

Barbara Linnemann (52) ist seit Kurzem Head of Asset Management Germany bei Savills Investment Management (Savills IM). Sie soll den weiteren Ausbau der Aktivitäten von Savills IM in Deutschland vorantreiben. Linnemann hat zuvor unter anderem für Vivico (heute CA Immo), Shaftsbury Asset Management sowie Corpus Sireo / Morgan Stanley mit der Asset Management Plattform Argoneo gearbeitet. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin bei Apleona Argoneo für den Bereich Asset Management verantwortlich.

Marco Rauch ist Technical Director Germany bei Verdion

Der Projektentwickler Verdion hat Marco Rauch (45) zum Technical Director Germany ernannt. Er verantwortet seit dem 1. August das technische Projektmanagement der deutschen Neuentwicklungen. Rauch kommt von der GSE Deutschland GmbH, davor war er unter anderem bei Goldbeck und der Peter Gross Bau GmbH.

DC Values: André Lütt übernimmt technische Leitung für Asset Management

Seit dem 1. August ergänzt André Lütt (36) das DC Values-Team und wird die technische Leitung bei der Immobiliengesellschaft übernehmen. Lütt war zuletzt bei der Patrizia Deutschland GmbH in Hamburg im technischen Asset Management tätig.

Strabag Real Estate schafft Stelle für Innovationsmanagerin

Simone Walser (49) hat die neu geschaffene Rolle der Innovationsmanagerin bei Strabag Real Estate (SRE) übernommen. Sie soll in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung zukunftsfähige Neuerungen in der Projektentwicklung auf den Weg bringen. SRE setzt damit Technologiepartner für Baudienstleistungen das strategische Programm des Strabag-Konzerns um. Walser ist seit elf Jahren bei SRE. Zuletzt leitete sie das Projektmanagement Rhein-Main.

Bild: Strabag Real Estate Simone Walser

Coworking-Experte Andree Scherer geht zu JLL

Andree Scherer (39) hat die neu geschaffene Rolle des Leader Flex Germany bei JLL übernommen. Zuvor war er als Sales Director beim Coworking- und Businesscenter-Betreiber Regus tätig. Scherer wird unter anderem die regionalen Bürovermietungsteams unterstützen und die Flex-Beratung von JLL in Deutschland koordinieren.

Neuer Head of Industrial Letting bei BNPPRE Deutschland

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) entwickelt den Bereich Industrial Services in Deutschland weiter und hat in diesem Zusammenhang Bastian Hafner (36) zum neuen Head of Industrial Letting ernannt. Er kam 2009 von DTZ zu BNPPRE, wo er zuletzt als Director Industrial Corporate Solutions tätig war. Darüber hinaus verantwortete Hafner bis Anfang 2018 als Abteilungsleiter die Industrieabteilung in Köln. Außerdem baut BNPPRE den Bereich Industrial Services im Großraum Süddeutschland weiter aus. Neuer Head of Industrial Services South Germany ist Michael Tomitzek (39). Er ist seit neun Jahren bei BNPPRE, seit 2014 leitete er die Münchener Industrie-Abteilung des Unternehmens. Sein Nachfolger als Director Industrial Services in München wird Benjamin Betz (31). Er war zuvor Associate Director Industrial Services und kam 2010 zu BNPPRE.

JLL Industrial Agency bündelt Teams in München und Stuttgart

Sebastian Bögel (42) übernimmt als Team Leader Industrial Agency zum 1. September die Leitung der Teams für die Vermietung von Lager- und Logistikflächen in München und Stuttgart. Er ersetzt Clemens Goss, bisher Teamleiter Stuttgart, und Steffen Overath, bisher Teamleiter München, die das Unternehmen verlassen haben. Bögel ist seit viereinhalb Jahren im Bereich Vermietung von Lager- und Logistikflächen für JLL tätig, zuletzt als Director Industrial Agency in München.

Neuer Manager Real Estate Transactions bei Silverton in NRW

Die Silverton-Gruppe (Frankfurt am Main) hat das Team in Nordrhein-Westfalen (NRW) um Georg Strohmaier (31) als neuen Manager Real Estate Transactions erweitert. Er kommt von Avison Young. Die Silverton-Niederlassung in Essen wurde im April eröffnet. Strohmaier berichtet an Sebastian Steinert, der die NRW-Niederlassung leitet.

Neuer Investment Consultant bei Comfort in Düsseldorf

Tim Buschfeld (28) verstärkt seit Mitte August 2019 als Consultant das Investment-Team der Comfort Düsseldorf GmbH. Zuvor war er als Senior Consultant Retail Leasing bei Savills ebenfalls in Düsseldorf tätig.