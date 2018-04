Dr. Thomas Birtel Bild: Strabag SE

Der Aufsichtsrat der Strabag SE hat die Vorstände für die Jahre 2019 bis 2022 bestellt: Unter anderem wurde Dr. Thomas Birtel als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Einen neuen Vorstandschef bekommt die Helma Eigenheim AG: Hier folgt Gerrit Janssen auf den Unternehmensgründer Karl-Heinz Maerzke.

Dr. Thomas Birtel (63) ist seit 2006 im Vorstand und sitzt dem Gremium seit 2013 vor. Auch Finanzvorstand Christian Harder (49), Dr. Peter Krammer (52) und Siegfried Wanker (49), wurden wieder bestellt. Eine neue Ernennung gibt es mit Alfred Watzl (47), der zuvor im Vorstand der polnischen Strabag war und auf Hannes Truntschnig (61) folgt. Truntschnig wird in den Ruhestand treten. Neu aufgeteilt werden die Zuständigkeiten: Krammer, bisher im Segment "Nord + West" für Deutschland, Polen, Benelux, Skandinavien und Spezialtiefbau zuständig, übergibt an Walzl und wird künftig den Bereich "Süd + Ost" (Österreich, Schweiz, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Russland, Südosteuropa, Umwelttechnik) von Wanker übernehmen, der das bisher von Truntschnig verantwortete Segment "International + Sondersparten" (Tunnelbau, Immobilien Development, Infrastruktur Development, Baustoffe, Property & Facility Services, Internationales Geschäft) leiten soll.

Janssen übernimmt Vorstandsvorsitz bei Helma

Unternehmensgründer Karl-Heinz Maerzke (66) bleibt Großaktionär der Helma Eigenheimbau AG und will sein Amt als Vorstandsmitglied aus Altersgründen zum 6. Juli niederlegen. Er wechselt in den Aufsichtsrat. Der neue Vorstandschef Gerrit Janssen (38) ist seit Juli 2009 Finanzvorstand der Gesellschaft. Spätestens zum 1.1.2019 soll außerdem André Müller (43), seit Januar 2011 Vorstandsmitglied der Deutsche Reihenhaus AG, den Vorstand der Helma Eigenheimbau AG neben Jansen und Max Bode (35) wieder auf drei Personen erweitern.

Beuerle wird Verbandsdirektorin in Baden-Württemberg

Zum 1.1.2019 wird Dr. Iris Beuerle (50) neue Verbandsdirektorin des vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Sie wurde im April vom Verbandsrat zur Nachfolgerin von Sigrid Feßler bestellt, die nach 30 Jahren Verbandsarbeit und davon fast acht Jahren als Verbandsdirektorin zum Jahresende 2018 aus dem vbw ausscheiden wird. Beuerle ist derzeit Geschäftsführerin des Landesverbands Hamburg im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Sie wird bereits im September zum vbw wechseln und dort die Bereiche Interessenvertretung, Öffentlichkeitsarbeit, die Rechtsabteilung und die EDV leiten.

Führungsteam von Aamundo aufgestockt

Die Aamundo Immobilien Gruppe hat zwei Führungspositionen neu besetzt: Stefan Bögl (42) ist im Vorstand Head of Asset Management und Matthias Hartung Head of Development. Das Unternehmen wurde im Oktober 2017 von Professor Dr. Nico B. Rottke (Vorstandssprecher), Stefan de Greiff (Asset Management und Projektentwicklung) und Michael Schleich gegründet. Bögl kommt von der Aurelis Real Estate Service GmbH, wo er als Head of Asset und Property Management tätig war. Hartung wechselte von der GBW Gruppe, wo er Bereichsleiter Projektentwicklung war, zu Aamundo.

Stefan Bögl (links) und Matthias Hartung. Bild: Aamundo

Sontowski & Partner holt Braumann als Akquisiteur

Maik Braumann (32) ist neuer Akquisiteur für Gewerbeobjekte beim Erlanger Projektentwickler S&P Commercial Development, einem Unternehmen der Sontowski & Partner Group. Er kommt von der Habona Invest GmbH in Frankfurt am Main, wo er zuletzt als Associate im Bereich Immobilientransaktionen tätig war. In der neu geschaffenen Position soll er die überregionale Expansion des Unternehmens im gewerblichen Bereich unterstützen.

ADI erweitert Beirat um GWG-Chef Engelhardt

Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft hat den Beirat am Standort Stuttgart um GWG-Chef Andreas Engelhardt erweitert. Bevor er 2014 die Leitung der Gruppe übernahm, war er bei Nileg (heute Gagfah), Deka Immobilien Investment und von 2006 bis 2014 Geschäftsführer von Prelios. Der Beirat der ADI Stuttgart setzt sich damit zusammen aus Dr. Walter Döring (Wirtschaftsminister a.D. Baden-Württemberg), Engelhardt (GWG AG), Thomas Ertl (Bereichsleiter Immobilien, Lidl, Kirchheim/Teck), Prof. Dr. Kurt M. Maier (Studiendekan MBA Management and Finance / Real Estate / Production, Direktor des Institutes Campus of Finance an der HfWU in Nürtingen), Stephan Pflumm (Senior Projektmanager, Phoenix Real Estate Development GmbH), Christiane Stoye-Benk (Württembergische Notariatsassessorin), Menold Bezler (Rechtsanwälte Partnerschaft, Stuttgart) und Frank Peter Unterreiner (Herausgeber Immobilienbrief Stuttgart).

Neue Junior Consultant bei Comfort München

Julia Herzog (24) verstärkt seit Mitte April 2018 als Junior Consultant das Investment-Team der Comfort München GmbH. Sie war in den Münchner Niederlassungen von JLL und Lührmann im Bereich Retail Investment tätig.

Aengevelt verstärkt Frankfurter Team

Seit April 2018 verstärkt Kai Heßberger (28) das Team "Gewerbliche Vermietung" der Aengevelt-Niederlassung in Frankfurt am Main unter der Leitung von Daniel Milkus. Zu Heßbergers Aufgaben zählten unter anderem die Kundenakquise sowie die Moderation und Verhandlung von Mietvertragsabschlüssen.

FAP holt Kowalski als Executive Director

Das Beratungsunternehmen FAP Group hat Hanno Kowalski (50) zum Executive Director der FAP Invest GmbH ernannt. Die Gesellschaft berät institutionelle Investoren bei Investments in Real Estate Debt und Real Estate Direct Investments. Kowalski war zuvor unter anderem bei der WestLB. Zuletzt war er Chief Operating Officer der vwd Group. Das Team der FAP Invest GmbH wird darüber hinaus durch Sylvia Flaskamp (54) verstärkt. Sie übernimmt Aufgaben in den Bereichen Reporting und Services.

Maier übernimmt Vorsitz der ABI

Turnusmäßig übernimmt Hans Maier, Direktor des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen (Baugenossenschaften und –gesellschaften), den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Immobilienverbände (ABI). Die ABI vertritt in Bayern gemeinsame Positionen gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Stellvertreterin ist Dr. Ulrike Kirchhoff, Vorsitzende des Landesverbands Bayerischer Haus-, Wohnungs- und Grundbesitzer.

Neue Prokuristin bei Realogis

Nicole Neumärker (34) wurde zur Prokuristin der Realogis Immobilien Hamburg GmbH und der Realogis Immobilien Deutschland GmbH bestellt. In dieser Funktion ist sie für die Leitung der Büros mit Ergebnis- und Personalverantwortung sowie für die Organisation, Überwachung und Anpassung interner Arbeitsabläufe zuständig. Neumärker ist seit 2012 bei Realogis.

Wechsel im Aufsichtsrat der HTB

Michael Rentmeister (53) wird neuer Aufsichtsrat der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH und löst turnusgemäß Wolfgang Hirt ab. Im Gremium sitzen außerdem die Eigentümer der Holding, Dr. Wolfgang Wiesmann (Vorsitzender) und Wolfgang Küster. Rentmeister war früher in leitenden Funktionen in der BHW Bausparkasse AG tätig und sechs Jahre Vorstandschef (CEO) der Bonnfinanz AG und der OVB Holding AG.

Neuzugang im Düsseldorfer Capital Markets-Team von Colliers

Karim Sadat-Mir (33) verstärkt seit dem 1. April als Associate Director das Düsseldorfer Capital Markets-Team des Immobilienberaters Colliers International. Er war zuvor bei der aik in Düsseldorf als Investmentmanager sowie bei Deloitte Consulting im Bereich Real Estate Investment & Transactions tätig.

Schomberg wird Chefin des Kontrollgremiums bei Hamborner

Bärbel Schomberg übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat von Hamborner von Dr. Eckart John von Freyend, der altersbedingt aus dem Gremium ausgeschieden ist. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Schomberg war zuvor seine Stellvertreterin. Dr. Andreas Mattner ist neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Als neues Mitglied wurde Rolf Glessing gewählt.

Neuer GEG-Geschäftsführer Development

Jakob Vowinckel (49) ist seit dem 16. April Geschäftsführer Development bei der GEG German Estate Group AG in Frankfurt am Main. Er folgt auf Patrizia Glawon. Vowinckel war zuvor unter anderem bei Vivico Real Estate und zuletzt bei CA Immo Deutschland. Gemeinsam mit Geschäftsführer Jörg Werner (48) verantwortet er bei GEG die gesamten Projektentwicklungsaktivitäten.