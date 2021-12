Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Anja Passlack wird Nachfolgerin von Manfred Sydow im Gewoba-Vorstand an. Michael Zahn, Vorstandschef der Deutsche Wohnen SE, tritt im Zuge der Übernahme durch den Konkurrenten Vonovia von seinem Amt zurück. Bei der Vonovia SE wird Philip Grosse neuer Finanzchef.

Zum 1.1.2022 tritt Anja Passlack bei der Gewoba Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen die Nachfolge von Manfred Sydow an, der nach 19 Jahren im Vorstand in den Ruhestand geht. Passlack war zuletzt alleinige Geschäftsführerin der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft mbH (DWG). Außerdem wurde bekannt, dass Dr. Christian Jaeger Mitte 2022 den Vorstandsvorsitz von Peter Stubbe übernehmen wird. Über die Ressortverteilung werden sich die beiden neuen Vorstandsmitglieder dann verständigen.

Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn nimmt den Hut

Michael Zahn, Vorstandschef der Deutsche Wohnen SE, bat im Zuge der erfolgreichen Übernahme durch die Vonovia SE seinen Vertrag zum Jahresende 2021 aufzulösen. Das Angebot des Vonovia-Aufsichtsrats, ihn zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden zu bestellen, hatte er Anfang Dezember ausgeschlagen. Zahn wäre die Nummer Zwei hinter Vonovia-Chef Rolf Buch geworden. Zahn war 14 Jahre lang Vorstandschef der Deutsche Wohnen.

Bild: Deutsche Wohnen SE Michael Zahn

Vonovia erweitert Vorstand um CFO Philip Grosse

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Deutsche-Wohnen-Übernahme hat der Aufsichtsrat der Vonovia SE Philip Grosse zum 1.1.2022 zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Seine Vorgängerin Helene von Roeder wird dann Vorständin für Digitalisierung und Innovation. In Umsetzung der Grundsatzvereinbarung (Business Combination Agreement), die im Zuge der Fusion getroffen wurde, erweitert Vonovia damit den Vorstand von vier auf fünf Mitglieder. Grosse war seit 2013 bei der Deutsche Wohnen und dort ab September 2016 Finanzvorstand.

Henrik Thomsen: von Deutsche Wohnen zu Quarterback

Deutsche-Wohnen-Vorstand Henrik Thomsen wechselt zum 1.1.2022 in den Vorstand der Quarterback Immobilien AG Immobilien AG, in der die Deutsche Wohnen SE ihre Neubauaktivitäten gebündelt hat. Thomsen verantwortete seit 2019 als Chief Development Officer (CDO) die Bereiche Neubau- und Bestandsinvestitionen, Technische Infrastruktur und Digitalisierung bei der Deutsche Wohnen.

MünchenerHyp: Holger Horn wird Vize-Vorstandschef

Der Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank eG hat Dr. Holger Horn mit Wirkung zum 1.1.2022 zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er gehört dem Gremium seit 2019 an und verantwortet als Chief Revenue Officer (CRO) insbesondere die Bereiche Risikocontrolling, Regulatorik, Marktfolge Immobilienfinanzierungen, Marktfolge Kapitalmarkt sowie das Workout Management.

Bild: Haufe Online Redaktion Holger Horn

Lars Schnidrig geht zur Gröner Group

Mit Wirkung zum 15.3.2022 wird Lars Schnidrig als Geschäftsführer (CFO) die Bereiche Finanzen und Kapitalmarkt beim Immobilienentwickler Gröner Group verantworten. Er war zuletzt Chief Executive Officer (CEO) und Finanzchef bei Corestate Capital und zuvor in leitender Funktion bei Vonovia tätig.

Zwei neue Vorstände bei CG Elementum

Jessica Seja (Personal, Recht, Marketing, Interne Services, Soziales Engagement) und Marcus Zischg als Chief Technology Officer/Chief Security Officer (CTO/CSO) wurden mit Wirkung zum 1.1.2022 in den Vorstand der CG Elementum AG berufen. Zischg kommt von der HGW Bauträger GmbH. Seja leitete zuvor als Prokuristin die Marketingabteilung im Unternehmen. Frank Preuss scheidet zum Jahresende 2021 aus dem Tochterunternehmen der Gröner Gruppe aus.

PREIG AG erweitert Vorstand

Natalia Kurda und Andreas Goldau werden künftig im Vorstand der PREIG (Plutos Real Estate Investment Group) AG die Bereiche Asset Management sowie Projekt- und Produktentwicklung beziehungsweise Finanzierung und Controlling sowie das Thema Digitalisierung verantworten. Kurda war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung der CREO Group, die 2021 in der PREIG AG aufgegangen ist. Goldau kommt von der Polis Immobilien AG, wo er zuletzt die Kaufmännische Leitung innehatte.

Apleona: Änderung in der Geschäftsführung

Julia Steinmetz tritt zum 1.1.2022 in die Geschäftsführung der Apleona Real Estate GmbH ein. Sie ist seit 2019 bei Apleona, zuletzt als Prokuristin und Leiterin des Bereichs Retail und Center Management. Steinmetz wird sukzessive die Verantwortung für den Bereich Property Management von Dr. Ralf Lehmann übernehmen, der zum 1.7.2022 aus der Geschäftsführung ausscheiden und das Unternehmen verlassen wird.

Bild: Haufe Online Redaktion Julia Steinmetz

IPH-Gruppe beruft neuen Geschäftsführer

Die IPH Handelsimmobilien GmbH hat Jürgen Kreutz zum Geschäftsführer Transaktionen berufen. Sein Fokus soll auf innerstädtischen Einzelhandelslagen liegen. Kreutz war zuletzt als Geschäftsführer der Comfort Düsseldorf GmbH tätig. Daneben war er Geschäftsführer der Comfort Holding GmbH.

Wechsel an der Spitze von Art Invest

Art Invest Real Estate Management hat Andreas Rieger zum neuen Geschäftsführer für den Bereich Planen und Bauen bestellt. Er übernimmt die Aufgaben von Wolfgang Weitz, der nach zehn Jahren als Partner und Head of Design & Construction in den Ruhestand geht. Rieger war zuletzt als Geschäftsführer für Goldbeck tätig.

KWG und BMA: Tobias Dorn folgt auf Roland Osiander

Tobias Dorn wurde am 1.12.2021 zum Nachfolger von Roland Osiander als Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsgesellschaft mbH Senftenberg (KWG) und des Tochterunternehmens der BMA Baureparaturen-Modernisierungs- und Ausbau GmbH Senftenberg (BMA) bestimmt. Er wird die neuen Aufgaben ab dem 1.4.2022 übernehmen, dann tritt Osiander nach mehr als 21 Jahren an der Spitze der Unternehmen in den Ruhestand.

Montano ernennt dritten Geschäftsführer

Thomas H. Pohlmann verstärkt seit dem 1.12.2021 die nun dreiköpfige Geschäftsführung von Montano Real Estate im Bereich Fondsplatzierung und Eigenkapitaleinwerbung. Zuvor war er Head of Institutional Sales & Investors Relations bei BNP Paribas REIM. Pohlmann wird zudem bei der TTL Investments in Germany GmbH, einer Tochtergesellschaft der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, in die Geschäftsführung einsteigen.

Bild: Haufe Online Redaktion Thomas H. Pohlmann

Katrin Williams bleibt Vorstandsvorsitzende der "Immofrauen"

Beim Verein "Frauen in der Immobilienwirtschaft" wurde Katrin Williams (DOK Systeme GmbH) am 6.12.2021 für weitere zwei Jahre als Vorstandsvorsitzende bestätigt. Patricia Friebel (MK Beteiligungs GmbH) und Dr. Maria Wolleh (Kallan Rechtsanwaltsgesellschaft) wurden wiedergewählt. Neu sind Cordula Fay (Howoge Wohnungsbaugesellschaft), Frauke van Kisfeld (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG) und Jutta Heusel (Kollmannsperger Executive Research).

Verband der Immobilienverwalter Hessen wählt Vorstand

Der Verband der Immobilienverwalter Hessen hat neue Mitglieder in den Vorstand gewählt und den bisherigen Vorsitzenden Werner Merkel im Amt bestätigt. Ab dem 1.1.2022 zählen neben dem stellvertretenden Vorsitzenden Christoph W. Venema und Marco Weber nun auch Meike Duchmann und Uwe Wanitschek zum Team.

FIABCI Europa: Michael Heming startet dritte Amtszeit

Der Präsident von FIABCI Deutschland, Michael Heming, wurde zum Präsidenten FIABCI Europa wiedergewählt. Er tritt damit seine dritte Amtszeit in dieser Position an. Heming ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) Masterlizenzpartner für Fine & Country und Inhaber des Beratungsunternehmens Heming-Immobilien. Die Amtsübernahme als Präsident FIABCI Europa erfolgt auf dem Weltkongress des Verbands im Juni 2022 in Paris.

Sandra Weeser leitet Bauausschuss im Bundestag

Die FDP-Abgeordnete Sandra Weeser steht an der Spitze des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen im Bundestag. Sie löst in dem erweiterten Gremium Mechthild Heil (CDU) ab. Der Ausschuss ist um zehn auf 34 ordentliche Mitglieder gewachsen. Weeser war zuvor Ombudsfrau im Wirtschaftsausschuss.





