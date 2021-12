Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Heike Gündling ist neue CEO bei 21st Real Estate. Die German PropTech Initiative (GPTI) erweitert den Vorstand um Nadja Hofmann von Exporo. Joachim Sauer ist jetzt CFO bei Reanovo. Und Daniel Löhken wurde in die Führungsriege der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG berufen.

Am 1.11.2021 hat Heike Gündling ihren Posten als Chief Executive Officer (CEO) beim Software-Haus 21st Real Estate GmbH angetreten. Sie folgt auf Nicolai Wendland. Gündling war zuletzt Managing Director Real Estate beim Datenspezialisten Eucon, davor arbeitete sie als Chief Operating Officer (COO) bei Architrave und Bilfinger Real Estate und leitete das Asset Management von Corpus Sireo.

German PropTech Initiative holt Nadja Hofmann

Nadja Hofmann ist seit Kurzem Mitglied des Vorstands der German PropTech Initiative (GPTI). Die GPTI wurde 2016 gegründet und hat heute rund 80 PropTechs als Mitglieder, darunter das FinTech-Unternehmen Exporo, bei dem Hofmann seit Juni 2021 als Chief Investment Officer (CIO) die Immobilientransaktionen und das Asset Management verantwortet. Davor war sie bei Aquila Capital, zuletzt als Chief Operating Officer (COO) Central und Northern Europe, tätig.

Bild: Haufe Online Redaktion Nadja Hofmann

Joachim Sauer ist neuer CFO von Reanovo

Reanovo hat Joachim Sauer für die neu geschaffene Stelle des Chief Financial Officer (CFO) gewonnen. Er verantwortet seit Anfang November 2021 den Bereich Corporate Finance bei dem Wohnimmobilienverwalter. Sauer war zuletzt seit 2018 selbstständiger Wirtschaftsprüfer. Davor war er für die börsennotierte IC Immobilien Gruppe tätig.

Cushman & Wakefield befördert Michael Thiele

Dr. Michael Thiele wurde zum Head of Continental Europe Global Occupier Services (GOS) bei Cushman & Wakefield befördert. Er wird alle Unternehmensaktivitäten und Dienstleistungen des Geschäftsbereichs in Kontinentaleuropa beaufsichtigen. Zuvor war er für GOS in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden verantwortlich.

Neuer Vorstand bei der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG

Daniel Löhken wurde mit Wirkung zum 1.1.2022 in den Vorstand der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG berufen. Er war zuvor seit 2018 bei der Corestate Capital Holding tätig und verantwortete dort zuletzt als Mitglied des Vorstands und des Executive Committee die Gruppenbereiche Personal, Recht, Compliance, Risikomanagement, ESG und Interne Revision.

Bild: Haufe Online Redaktion Daniel Löhken

Alexander Heinzmann verantwortet BPD in Deutschland

Bouwfonds Property Development (BPD) hat im Zuge der frühzeitigen Nachfolgeregelung Alexander Heinzmann zum 1.1.2022 die Gesamtverantwortung für Deutschland übertragen. Er wird von Franz-Josef Lickteig übernehmen, der weiterhin die Geschäftsbereiche Gebietsentwicklung, Recht und Compliance im Unternehmen leiten wird.

Tilman Engel wird Geschäftsführer bei Sontowski & Partner

Die Beteiligungsgesellschaft Sontowski & Partner hat Dr. Tilman Engel zum 1.1.2022 in die Geschäftsführung berufen. Er verantwortet dann die Bereiche Rechnungswesen, Controlling & IT sowie Steuer-, Gesellschafts- und Aufsichtsrecht. Engel war zuletzt Kaufmännischer Leiter im Unternehmen. Dr. Matthias Hubert, bislang Geschäftsführender Gesellschafter, scheidet zum 31.12.2021 aus dem Gremium aus. Er will sich künftig auf seine Arbeit bei der Pegasus Capital Partners GmbH konzentrieren.

Fay Projects: Ingo Lindner folgt auf Thomas Frank

Ingo Lindner wird neuer Geschäftsführer bei Fay Projects. Er tritt die Nachfolge von Thomas Frank an, der das Unternehmen im Juni 2022 verlassen wird. Lindner verantwortete zuletzt als Technischer Geschäftsführer der Zielconcept Group die Projektentwicklung von Neubauvorhaben in Berlin.

Dornieden Gruppe erweitert Geschäftsführung

Michael Hochgürtel wird ab Dezember 2021 Geschäftsführer des Projektentwicklers Dornieden. Er verantwortet die kaufmännischen Belange, Finanzen & Controlling sowie den Bereich IT der Unternehmensgruppe. Zuletzt leitete Hochgürtel im Vorstand der Frankonia Eurobau AG den kaufmännischen Bereich und war in mehreren Projektgesellschaften als Geschäftsführer tätig.

Bild: Haufe Online Redaktion Michael Hochgürtel

Jürgen Bleicher erweitert Pamera-Geschäftsführung

Pamera Real Estate Partners hat Jürgen Bleicher in die Geschäftsführung berufen. Er verantwortet die Bereiche Projektentwicklung und Asset Management. Bleicher ist Gründer der Valcor Real Estate GmbH und war für deutsche und internationale Investoren und Unternehmen tätig.

ABG Real Estate baut Führungsmannschaft aus

Die ABG Real Estate Group hat drei neue Geschäftsführer: Ernst Bayerstorfer wird künftig vor allem rechtliche Fragen im Bereich Projektentwicklung verantworten. Benedikt Lehr verstärkt die Führung der ABG Immobilienmanagement. Er war zuvor seit 2018 Justiziar der Gruppe. Und Sven Fimmen, seit 2020 als Senior Manager im Unternehmen, unterstützt jetzt die Holding-Geschäftsführung sowie die Gesellschafter als "Leiter Unternehmensentwicklung".

Kappe: Carsten Rygol erhält Prokura

Die Kappe Projektentwicklung GmbH hat Carsten Rygol Prokura verliehen. Er agiert damit als Stellvertreter der Geschäftsführung. Rygol startete seine Karriere im Unternehmen und kehrte nach anderen beruflichen Stationen im März 2021 zu Kappe zurück, zuletzt hatte er dann das Management der zentralen Geschäftsbereiche Micro-Living und Pflegeimmobilien inne.

IW.2050: Michaela Meyer löst Julia Antoni ab

Michaela Meyer wurde am 18.11.2021 zur neuen stellvertretenden Vorständin der Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) gewählt. Sie ist Bereichsleiterin und Teil der Geschäftsleitung der Joseph Stiftung in Bamberg, einem Gründungsmitglied der Initiative. Meyer tritt die Nachfolge von Julia Antoni an, die im Oktober in die Energiewirtschaft gewechselt ist.

Bild: Haufe Online Redaktion Michaela Meyer

ARGE RLP: Wechsel an der Spitze

Karl-Heinz Seeger (Gewobau GmbH Bad Kreuznach) ist neuer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfälzischer Wohnungsunternehmen (ARGE RLP). Seine Stellvertreter sind künftig Thomas Bauer (Bau AG Kaiserslautern) und Oliver Pastor (GBS Speyer eG). Seeger folgt auf Thomas Will (Wohnbau Mainz GmbH), der nicht mehr zur Wahl antrat.