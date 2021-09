Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Martin Schneider übernimmt den Vorstandsvorsitz bei der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr. Bei der Aareal Bank gibt es nach langer Pause auch wieder einen Vorstandschef: Es ist der ehemalige Commerzbank-Manager Jochen Klösges. Ex-Isaria-Chef Peter Finkbeiner ist jetzt CEO bei Primonial REIM Germany.

Bei der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG gibt es einen Wechsel an der Spitze: Martin Schneider übernimmt zum 1.10.2021 als Vorstandsvorsitzender den Posten von Sven Scriba, der Ende September in den Ruhestand tritt. Anne-Kathrin Beermann, Abteilungsleiterin Finanzierung & IT, wurde außerdem als neues Mitglied in den Vorstand berufen.

Die Aareal Bank hat wieder einen Chef

Die Aareal Bank hat wieder einen hauptamtlichen Chef: Der ehemalige Commerzbank-Vorstand Jochen Klösges hat am 15. September sein Amt als Vorstandsvorsitzender bei dem Immobilienfinanzierer angetreten. Er ist der Nachfolger von Hermann Merkens, der wegen einer Erkrankung länger pausiert hatte und Ende April 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Übergangsweise führten die Vorstände Marc Heß und Thomas Ortmanns die Geschäfte.

Peter Finkbeiner ist CEO bei Primonial REIM Germany

Seit dem 6.9.2021 verstärkt Peter Finkbeiner als Chief Executive Officer (CEO) die Teams von Primonial REIM Germany. Er berichtet direkt an Jürgen Fenk, CEO von Primonial REIM, der paneuropäischen Immobilienplattform. Finkbeiner wird Mitglied des Executive Committee von Primonial REIM die Deutschlandaktivitäten von Frankfurt am Main aus steuern. Er war zuletzt Vorstandschef der Isaria Wohnbau AG, die 2020 an die Deutsche Wohnen SE verkauft worden ist.

Neuer Vorstand für die Gewoba

Der Aufsichtsrat der Bremer Gewoba Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen hat zum 1.6.2021 Dr. Christian Jaeger als neuen Vorstand bestellt. Er folgt auf Peter Stubbe, der das Unternehmen Ende Juli 2022 verlassen wird. Jaeger war zuvor unter anderem Geschäftsführer bei der LEG Baden-Württemberg (später Süddeutsche Wohnen GmbH), die Mitte 2015 von der Deutsche Annington (heute Vonovia SE) gekauft worden ist. Jaeger hatte ab Januar 2016 die Geschäftsführung der Vonovia Modernisierungs GmbH und mehrerer Tochtergesellschaften inne. Seit 2018 ist er Alleingeschäftsführer der Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH.

Hochtief bestellt Martina Steffen in den Vorstand

Der Aufsichtsrat der Hochtief Aktiengesellschaft hat am 16.9.2021 Martina Steffen zum neuen Vorstandsmitglied und zur Arbeitsdirektorin des Konzerns bestellt. Sie übernimmt die Verantwortung für das Personalressort und den Bereich Nachhaltigkeit. Steffen ist seit 1989 für Hochtief in wechselnden Positionen tätig, seit Januar 2009 leitete sie die Konzernabteilung Personal und im Mai 2021 hat sie zusätzlich die Aufgabe des Chief Sustainability Officer übernommen.

Bild: Hochtief Aktiengesellschaft Martina Steffen

Demire verlängert Verträge von Ingo Hartlief und Tim Brückner

Der Aufsichtsrat der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat im September die Verträge des Vorstandsvorsitzenden (CEO) Ingo Hartlief und des Finanzvorstands (CFO) Tim Brückner vorzeitig verlängert. Die Laufzeit beider Verträge wurde um weitere drei Jahre bis zum 31.12.2024 angepasst.

Primus Immobilien richtet Vorstand neu aus

Die Primus Immobilien AG wird künftig von Sebastian Fischer als Chief Executive Officer (CEO) geführt. Gründer Franz-Josef Marxen und Aktionär Klaus Prokop verlassen das Gremium und werden Teil des Aufsichtsrats, bei dem Marxen den Vorsitz übernimmt. Zeitgleich wird das Geschäft der Entwicklung und des Baus von Ferienimmobilien in die neu gegründete Ventis Immobilien AG überführt, die von Marxen und Prokop operativ geführt wird. Weitere Aufsichtsräte sind Christopher Muhr und Keith Fischer.

Michael Krzyzanek wird Vorstand der ZBI Fondsmanagement AG

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe hat Michael Krzyzanek zum 1.9.2021 in den Vorstand der ZBI Fondsmanagement AG berufen. Er verantwortet das Ressort Fondsmanagement. Krzyzanek war zuletzt Geschäftsführer einer Kapitalverwaltungsgesellschaft in Hamburg mit wohnwirtschaftlichem Fokus.

Jörn Stobbe ist Sprecher der Becken-Geschäftsführung

Die Becken Holding GmbH hat Jörn Stobbe zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Er war zunächst seit Januar 2021 strategischer Berater der Familie Becken. Davor war Stobben seit 2017 Mitglied der Geschäftsleitung der Union Investment Real Estate GmbH und der Union Investment Institutional Properties GmbH, zuletzt war er Global Head of Asset Management bei Union Investment Immobilien.

Bild: Haufe Online Redaktion Jörn Stobbe

PARCAP verstärkt Geschäftsführung

Die PAR Capital Advisors GmbH (PARCAP) hat Sladjana Stojkovic zur Geschäftsführerin berufen. Sie tritt an die Seite von Günter P. Schleip, den Sprecher der Geschäftsführung, und verantwortet künftig schwerpunktmäßig die Bereiche Vertrieb und Kapitalbeschaffung in der Sparkassen-Organisation. Stojkovic war zuletzt stellvertretende Abteilungsdirektorin "Capital Markets / Verbundbank" bei der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

DLE verstärkt Führungsebene mit Petra Müller

Die DLE Deutsche Landentwicklung Holding AG (DLE) hat Petra Müller als Co-Head of Development gewonnen. Sie war zuvor seit Januar 2021 für die DLE als Senior Projektentwicklerin tätig, nachdem sie bei der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG die Projektentwicklung leitete. Im Bundestag war Müller zwischen 2009 und 2013 Mitglied im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie Sprecherin für Stadtentwicklung der FDP Bundestagsfraktion.

Bild: Haufe Online Redaktion Petra Müller

BayernHeim unter neuer Führung

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim GmbH hat einen neuen Geschäftsführer: Ralph Büchele hat die Aufgaben Anfang September 2021 von Peter Baumeister übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Capital Bay ernennt Head of Business Development DACH

Dennis Börgel ist seit dem 1.9.2021 Head of Business Development für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region) bei der Capital Bay Group. In dieser Position ist er für die Produktentwicklung und Einwerbung von Eigenkapital bei institutionellen Investoren verantwortlich. Börgel kommt von der Cromwell Property Group in Frankfurt am Main.

VDIV-Präsidium im Amt bestätigt

Der Verband Deutscher Immobilienverwalter (VDIV) hat am 22. September Wolfgang D. Heckeler einstimmig im Amt des Präsidenten bestätigt. Damit steht er dem Verband für weitere fünf Jahre vor. Wiedergewählt wurden auch Vizepräsidentin Sylvia Pruß, Vorsitzende des Landesverbandes Berlin-Brandenburg, und die Beisitzer Ralf Michels (Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern / Hamburg) und Marco J. Schwarz (Bayern). Neu im Präsidium ist André Jahns (Niedersachsen / Bremen) als Schatzmeister. Er folgt auf Werner Merkel, der nicht mehr zur Wahl antrat.



dpa