Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Jochen Klösges wurde zum Vorstandsvorsitzenden der Aareal Bank berufen. Die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) wird künftig von Markus Röhl und Verena Rühr-Bach geführt. Und die Gerchgroup hat den kompletten Vorstand langfristig bestellt.

Jochen Klösges wurde im Juni zum Vorstandschef (CEO) der Aareal Bank AG berufen. Er wird das Amt vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsicht am 15.9.2021 antreten. Die Aufgaben werden interimistisch den Vorständen Marc Heß und Thomas Ortmanns wahrgenommen. Klösges folgt auf Hermann J. Merkens, der aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung zum 30.4.2021 aus dem Gremium ausgeschieden war. Klösges ist derzeit CEO der E.R. Capital Holding GmbH & Cie. KG.

EWG eG: Neues Duo an der Spitze

Bei der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) eG wurde vor Kurzem Markus Röhl in den Vorstand berufen. Er folgt auf André Häusler, der im Dezember 2020 in den Ruhestand gegangen war. Röhl wird seine neuen Aufgaben gemeinsam mit Verena Rühr-Bach wahrnehmen.

Bild: EWG eG/Felix Hoberg Verena Rühr-Bach und Markus Röhl

Gerchgroup: Kompletter Vorstand langfristig bestellt

Die Gerchgroup AG hat Marc K. Thiel als Chief Transaction Officer (CTO), Dominique Gutsmann als Chief Debt Officer (CDO) und Alexander Pauls als Chief Development Officer (CDO) um weitere fünf Jahre, bis 2026, als Vorstände bestellt. Vorstandchef Mathias Düsterdick und sein Stellvertreter Christoph Hüttemann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Anja Danelsing, seit 2018 Head of Corporate Finance, HR & Business Administration bei der Gerchgroup, wurde Generalvollmacht erteilt.

Caerus Debt Investments hat einen neuen CIO

Peter Anthuber wird ab dem 1.7.2021 Vorstand der Caerus Debt Investments AG. Er löst Dr. Patrick Züchner als Chief Investment Officer (CIO) ab. Der scheidet aus dem Vorstand aus. Anthuber war vor seinem Wechsel zu Caerus Managing Director bei der BNP Paribas S.A. und zuletzt seit 2016 für den Aufbau des Bereiches Real Estate Capital Markets in Deutschland verantwortlich.

André Lichner tritt in Interhyp-Vorstand ein

André Lichner wird zum 1.7.2021 Vorstand der Interhyp AG berufen, dem Vermittler für private Baufinanzierungen der Interhyp Gruppe. Er verantwortet zukünftig das Partnergeschäft (Prohyp GmbH) und das Produktmanagement. Das Ressort wurde neu geschaffen und die Aufgaben zusammengeführt. Lichner war zuvor seit 2017 Teil der Geschäftsführung der Prohyp.

Veränderung an der Spitze von Apleona

Ab dem 1.7.2021 verantwortet Dr. Gert W. Riegel als Group Chief Operating Officer (COO) den Geschäftsbereich Facility Management DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei der Apleona GmbH. Michael Engel wird dann Group COO für die Geschäftsbereiche Facility Management International und International Corporate Clients (ICC). Er ist seit 2012 bei Apleona. Zuvor hatte Robin Petersen beide Ämter inne. Er scheidet aus der Geschäftsführung aus.

Groß & Partner holt José Martínez an Bord

José Martínez startet am 1.7.2021 als geschäftsführender Gesellschafter beim Projektentwickler Groß & Partner. In der neuen Position wird er vorrangig für die Akquisition zuständig sein. Martínez war zuvor 27 Jahre lang für BNP Paribas Real Estate im Transaktionsbereich mit Schwerpunkt Büro tätig, sechs davon als Geschäftsführer und Leiter der Niederlassung in Frankfurt am Main.

Bild: Groß & Partner José Martínez

KSK-Immobilien GmbH erweitert Geschäftsleitung

Zum 1. Juli wird Kai Hansen zweiter Geschäftsführer der KSK-Immobilien GmbH. Er war bislang Direktor des Zentralbereichs "Zentrale Firmen- und Immobilienkunden" der Kreissparkasse Köln. Die KSK-Immobilien GmbH ist die 100-prozentige Makler-Tochter der Bank. Hansen wird das Unternehmen künftig gemeinsam mit Dr. Guido Stracke leiten.

Sirius nimmt zwei Neue ins Board of Directors auf

Die Sirius Facilities GmbH hat Andreas Schlesinger und Tobias Schorstädt in das Board of Directors aufgenommen. Schlesinger übernimmt die Funktion als Contracts, Utilities and Environmental Services Director. Seine bisherigen Aufgaben als Leiter der Betriebskostenabteilung und Prokurist der Sirius-Tochter Curris GmbH wird er beibehalten. Schorstädt wird als Acquisitions Director das gleichnamige Team leiten.

Avison Young: Nicolai Baumann ist Deutschland-Chef

Die Stelle des Country Manager Germany bei Avison Young wurde mit Nicolai Baumann neu besetzt. Er ist seit 2017 als Geschäftsführer und Principal am Standort Berlin im Unternehmen. Diese Aufgaben übernimmt künftig Katharina Biermann.

Larissa Lapschies wird RICS German Market Leader

Ab dem 1. Juli ist Larissa Lapschies in der neuen Funktion der RICS German Market Leader. Sie war zuvor Geschäftsführerin der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft, die sie als non-executive Director künftig beratend unterstützen wird. Ihre Funktion als Geschäftsführerin der Immobilienjunioren wird sie beibehalten.

Patricia Offermanns wird HR Director Central Europe & Russia bei JLL

Zum 1. September 2021 wird Patricia Offermanns die Rolle des HR Director Central Europe & Russia bei JLL übernehmen, wie im Juni bekannt wurde. Sie folgt auf Anita Thelen, die das Unternehmen im Juli verlassen wird. Offermanns kommt vom US-Konzern General Electric, wo sie derzeit seit 2016 das EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) HR-Team für GE Renewable Energy führt.

Comfort gründet Research & Consulting GmbH

Olaf Petersen ist seit dem 7. Juni Geschäftsführer der Comfort Research & Consulting GmbH. Die ist entstanden aus dem Geschäftsbereich "Research & Consulting" der Comfort-Gruppe und wurde in eine eigene Gesellschaft überführt. Weiterer Geschäftsführer ist der neue Mehrheitsgesellschafter der Comfort Holding, Thorsten Sondermann.

Bild: Comfort Olaf Petersen

Dirk Miklikowski ist neu im EBZ-Vorstand

Seit dem 1.6.2021 ist Dirk Miklikowski, hauptamtlicher Geschäftsführer der Immobilien Management Essen GmbH, die als Immobilien-Holding auch die kommunale Beteiligung der Allbau GmbH hält, nebenamtliches Vorstandsmitglied des EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Er folgt auf Uwe Eichner, Vorsitzender der Geschäftsführung von Vivawest.

FIABCI Europa: Zweite Amtszeit von Michael Heming

Anfang Juni hat die zweite Amtszeit von Michael Heming als Präsident von FIABCI Europa begonnen. Er ist zudem Präsident von FIABCI Deutschland. Helming ist in der DACH-Region Masterlizenzpartner für Fine & Country, einem Anbieter für Wohnimmobilien. Er ist Inhaber des Beratungsunternehmens Heming-Immobilien.

Berlin: Senatsbaudirektorin Regula Lüscher hört auf

Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin für Stadtentwicklung, geht zum 31.7.2021 in den Ruhestand. Sie wurde im März 2007 in das Amt berufen und verantwortete in dieser Zeit im Land Berlin die Bereiche Stadtentwicklung, Öffentlicher Hochbau und Baukultur, die Oberste Bauaufsicht, die gemeinsame Landesplanung und bis 2016 auch die Oberste Denkmalschutzbehörde. Die Stelle soll erst nach den Berliner Wahlen am 26. September wieder besetzt werden.

Bild: Rico Prauss Regula Lüscher

Wechsel im Vorstand von Frauen !n Führung (F!F)

Ingeborg Maria Lang ist neue stellvertretende Vorsitzende der Brancheninitiative Frauen !n Führung (F!F). Sie folgt auf Martina Güttler, die ihre Vorstandsposition vorzeitig abgibt. Lang leitet aktuell als Head of Digital Research bei der "Immobilien Zeitung" die strategische Entwicklung der digitalen Datenplattform www.iz-research.com. Vorsitzende der F!F ist derzeit Anne Tischer.