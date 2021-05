Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Björn Jüngerkes führt künftig die Hypoport-Tochter Dr. Klein Wowi Digital AG. Bei der International Campus (IC) Group übernimmt Gawain S.E. Smart als Chief Executive Officer (CEO). Die Aareal Bank verkleinert den Vorstand. Und Corestate Capital sucht einen neuen Finanzchef. Lars Schnidrig geht.

Björn Jüngerkes wurde zum 1.6.2021 in den Vorstand der Hypoport-Tochter Dr. Klein Wowi Digital AG berufen. Er wird künftig die Rolle des CEO beim Spezialisten für IT-Lösungen und Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft inne haben. Karsten Vaelske und Nicolas Schulmann werden sich am 30. Juni aus dem Gremium zurückziehen. Schulmann wechselt in den Aufsichtsrat, Vaelske wird sich auf sein Vorstandsmandat bei der Dr. Klein Wowi Finanz AG konzentrieren. Die Prokuristen Yvonne Rolke und Michael Stockhausen füllen den vierköpfigen Vorstand wieder auf, dem als "alter Hase" nur noch Jörg Busam angehören wird.

International Campus Group ernennt Gawain Smart zum CEO

Die auf temporäre Wohnkonzepte spezialisierte International Campus (IC) Group ernennt Gawain S.E. Smart zum Chief Executive Officer (CEO). Der derzeitige CEO, Rainer Nonnengässer, wird Executive Chairman des Unternehmens. Beide Berufungen treten zum 1.6.2021 in Kraft. Smart ist bereits seit einem Jahr beratend für IC und deren Mehrheitsgesellschafter Brookfield tätig. Er war zuletzt als Geschäftsführer der Oxford Properties Group für Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum verantwortlich.

Aareal Bank schrumpft den Vorstand

Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat eine Verkleinerung des Vorstands beschlossen. Ab Juni 2021 werden die Vorstandsbereiche des Chief Lending Officers und des Chief Risk Officers im Chief Risk Office (CRO) zusammengeführt. Das neu formierte Ressort wird von Christiane Kunisch-Wolff verantwortet, sie ist derzeit Chief Risk Officer. Dagmar Knopek, seit 2013 im Vorstand und als Chief Lending Officer in der Marktfolge bisher für Credit-Management, Operations und das Workout-Portfolio verantwortlich, ist am 31.5.2021 in den Ruhestand getreten.

Corestate Capital verliert Finanzvorstand Lars Schnidrig

Der Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital muss sich nach einem neuen Finanzvorstand umsehen. Lars Schnidrig hat seinen Vertrag zum 31. Mai vorzeitig beendet, offiziell wäre der am 31.7.2021 ausgelaufen. Die Suche nach einer Nachfolge werde umgehend eingeleitet, teilte das Unternehmen mit. Die Aufgaben des Finanzvorstands übernimmt ab sofort kommissarisch Vorstandschef René Parmantier, der selbst erst seit Kurzem im Amt ist.

Diok Real Estate AG verlängert Vorstandsverträge

Markus Drews und Daniel Grosch werden die Diok Real Estate AG auch weiterhin gemeinsam führen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat die Verträge der beiden gleichberechtigten Vorstände um jeweils drei Jahre bis zum 30.4.2024 verlängert.

René Przygoda wird Geschäftsführer bei Heimstaden Deutschland

Das Immobilienunternehmen Heimstaden Deutschland hat René Przygoda als Mitglied der Geschäftsführung und Head of Finance gewonnen. Er kommt von Grand City Property und wird ab Juni 2021 gemeinsam mit Caroline Oelmann, leitende Geschäftsführerin und Country Managerin von Heimstaden, das Deutschland-Geschäft des schwedischen Wohnungsunternehmens steuern.

Bild: Heimstaden / Guido Schwarz René Przygoda

ZBVV erweitert Geschäftsführung

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe erweitert die Geschäftsführung der ZBVV Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH um zwei auf fünf Stellen: Gunnar Dallwitz wird Geschäftsführer der ZBVV und Franziska Magin ist neue Geschäftsführerin und Leiterin Vermietung der ZBVV. Dallwitz war zuvor als Leiter Technisches Property Management der ZBVV tätig; Magin kommt von der Goldbeck Procenter GmbH, wo sie Bereichsleiterin im Property-Management war.

Maximilian Brauers soll Union Investment Institutional Property leiten

Dr. Maximilian Brauers wird, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bafin, zum 1.7.2021 Geschäftsführer der Union Investment Institutional Property GmbH. Er soll im institutionellen Geschäft von Union Investment den Vertrieb der Immobiliengroßkunden für Deutschland und International leiten. Zuletzt war Brauers bei der DWS Real Estate als Head of Client Relations Real Estate Deutschland tätig. Die Union Investment Institutional Property GmbH ist eine Tochter der Union Asset Management Holding AG innerhalb der Union Investment Gruppe.

Daniel Landgraf tritt in ABG-Capital-Geschäftsführung ein

Seit dem 1.5.2021 ist Dr. Daniel Landgraf weiterer Geschäftsführer der ABG Capital, dem neu gegründeten Investmentmanager der ABG Real Estate Group. Er war zuletzt Head of Business Development der Kanam Grund Group und Geschäftsführer der Vertriebstochter Stepwise Capital GmbH. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Branchenerfahrung, unter anderem bei der DIC Asset AG sowie der GEG German Estate Group AG in Frankfurt.

Kingstone beruft Sarah Verheyen in die Geschäftsführung

Sarah Verheyen wurde zur Geschäftsführerin der Kingstone Investment Management (IM) GmbH berufen. In ihrer neuen Position verantwortet sie insbesondere das Ressort Asset- und Portfoliomanagement. Zudem soll sie die Themenbereiche ESG und Digitalisierung vorantreiben. Verheyen ist seit 2019 im Unternehmen. Zuvor war sie sieben Jahre für JLL und Acrest tätig.

Bild: Kingstone Real Estate Sarah Verheyen

S&P Commercial Development befördert Niklas Kamm

Die S&P Commercial Development, eine Beteiligung der Sontowski & Partner Group, hat Niklas Kamm zum 1.7.2021 in die Geschäftsführung berufen. Dr. Matthias Hubert zieht sich aus der operativen Geschäftstätigkeit zurück, bleibt aber Gesellschafter des Unternehmens. Kamm trat 2014 als Assistent der Geschäftsführung in die Sontowski & Partner Group ein. 2017 wechselte er als kaufmännischer Projektentwickler und Leiter Corporate Development in die damals neu gegründete S&P Commercial Development. Im vergangenen Jahr wurde ihm Prokura erteilt.

Cube Real Estate verstärkt Führungsebene

Marcus Müller verstärkt ab dem 1.6.2021 die Geschäftsführung des Projektentwicklers Cube Real Estate. Er wird die Bereiche Projektmanagement und Baumanagement leiten. Müller kommt vom Immobilienentwickler 6B47 Germany.

GLP: Patrick Frank ist Country Director für Deutschland

Der Logistikimmo­bilienentwickler GLP hat Patrick Frank zum Country Director für Deutschland berufen. Er übernimmt ab sofort die Führungsverantwortung für das gesamte Deutschland­geschäft von GLP und soll vor allem die ESG-Prinzipien des Unternehmens weiter vortreiben. Bevor er zu GLP kam, war Frank bei Frasers Property als Managing Director für das Asset Management verantwortlich.

One Group: Geschäftsführer Malte Thies wird Gesellschafter

Malte Thies, seit 2017 Geschäftsführer der Hamburger One Group GmbH, hat mittelbar 15 Prozent der Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft erworben. Im Konzernverbund der österreichischen Soravia-Gruppe ist die One Group Anbieter von Mezzanine-Finanzierungen für Projektentwicklungen. Diese Rolle will Thies künftig weiter ausbauen.

Bild: Adobe/One Group Malte Thies

Stefan Williamson wechselt zu Immomio

Seit Anfang Mai ist Stefan Williamson Leiter Wohnungswirtschaft beim Proptech Immomio. Er ist Softwareentwickler mit jahrelanger Erfahrung in Beratung und Vertrieb. Williamson kommt von der Immosolve GmbH, wo er zuletzt als Leiter der Vertriebsabteilung tätig war.

Volker Ludwig führt Geschäfte von Interxion Deutschland

Zum 1.6.2021 wird Volker Ludwig die Geschäftsführung beim Rechenzentrumsbetreiber Interxion Deutschland GmbH übernehmen. Er folgt auf Jens Prautzsch, der das Unternehmen verlässt. Ludwig verantwortete zuvor unter anderem in geschäftsführender Tätigkeit bei Mainova Webhouse die Bereiche Vertrieb und Marketing. Zuvor war er bis 2017 schon einmal bei Interxion in Deutschland.

Marco Helbig leitet ESG-Team bei IC Immobilien

Die IC Immobilien Gruppe, ein Full-Service-Dienstleister für Gewerbeimmobilien, hat Marco Helbig, seit 2019 Leiter Prozessmanagement Technisches Property Management Deutschland, zum Leiter ESG Deutschland ernannt. Helbig wird gemeinsam mit dem ESG-Kompetenzteam Entwicklung, Umsetzung und Monitoring der ESG-Maßnahmen sicherstellen.

Ex-JLL-Manager Tschammler berät Mellum Capital

Timo Tschammler, ehemaliger Deutschland-CEO von JLL und Gründer des Beratungshauses Twain Towers, wird die Mellum Capital GmbH als externer Executive Advisor bei seinem Expansionskurs begleiten. Das Unternehmen ist im Jahr 2021 im Rahmen eines Management Buyouts aus Brookfield Financial hervorgegangen und richtet sich insbesondere an institutionelle Immobilieninvestoren, Investment Manager, Private Equity Fonds und Projektentwickler.

Bild: Twain Towers GmbH Timo Tschammler

Christina Kainz und Constantin Rehberg gründen Senior-Living-Betreiber

Der Senior-Living-Betreiber Lively startet auf dem deutschen Markt für Betreutes Wohnen. Gründer sind Christina Kainz und Constantin Rehberg. Die Wohnquartiere sollen mindestens 80 Apartments und 4.000 Quadratmeter Nutzfläche umfassen. Zielmärkte sind Städte ab 15.000 Einwohnern und suburbane Regionen in den Metropolregionen Hamburg, Nordrhein-Westfalen und dem Rhein-Main-Gebiet. Auch Hotelumnutzungen und Hotelprojekte, die für neue Betreiberkonzepte offen sind, sind Teil der Strategie. Die Eröffnung des ersten Standortes ist 2023 geplant.

ZIA übernimmt BID-Vorsitz vom BFW

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, hat am 5.5.2021 turnusmäßig den Vorsitz der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) vom BFW, Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, übernomen. In der BID arbeiten BFW, ZIA sowie der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW, der Immobilienverband Deutschland (IVD), der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) und der Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammen.

dpa