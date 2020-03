Dr. Thomas Herr hat bei CBRE die Funktion des Head of Digital Innovation EMEA an Dr. Susanne Hügel übergeben und geht als Vorstandschef zur Evana AG. CEO Sonja Wärntges hat bei DIC Asset verlängert. Susanne Schröter-Crossan wechselt von der Deutschen Bank als Finanzvorstand zur LEG Immobilien AG.

Dr. Thomas Herr hat bei CBRE die Funktion des Head of Digital Innovation EMEA an Dr. Susanne Hügel übergeben und geht als Vorstandschef zur Evana AG. CEO Sonja Wärntges hat bei DIC Asset verlängert. Susanne Schröter-Crossan wechselt von der Deutschen Bank als Finanzvorstand zur LEG Immobilien AG.

Dr. Thomas Herr wird zum 1. Mai Chief Executive Officer (CEO) beim PropTech Evana AG. Er folgt auf Unternehmensgründer Peter Moog, der sich im Vorstand künftig um die langfristige Entwicklung des Unternehmens kümmern wird. Co-Gründer und Vorstand Sascha Donner bleibt für die Produktstrategie verantwortlich. Dirk Becker agiert als Technologievorstand. Herr war bislang Head of Digital Innovation EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) bei CBRE. 2002 gründete er das Unternehmen Valteq, das er 2014 an CBRE verkaufte. Dr. Susanne Hügel hat die Aufgaben bei CBRE von Herr übernommen. Sie ist seit 2018 beim Immobilienberater im Bereich Digital Innovation tätig und zudem als Research Fellow und Dozentin an der EBS Universität aktiv.

DIC Asset AG verlängert Vertrag von CEO Sonja Wärntges

Der Aufsichtsrat der DIC Asset AG hat im Februar die vorzeitige Verlängerung der Vorstandsverträge und die Wiederbestellung von Vorstandschefin (CEO) Sonja Wärntges und von Chief Innovation Officer (CIO) Johannes von Mutius bis zum 31.12.2023 beschlossen.

Susanne Schröter-Crossan wird CFO bei LEG Immobilien

Zum 1. Juli wird Susanne Schröter-Crossan Finanzvorstand (CFO) der LEG Immobilien AG. Das Ressort wird seit September 2019 von Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LEG Immobilien, kommissarisch geführt. Schröter-Crossan ist derzeit Managing Director und Head of Equity Capital Markets für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei der Deutschen Bank AG. Mit ihrem Eintritt bei der LEG ist das Vorstandsteam wieder komplett.

Bild: Deutsche Bank Susanne Schröter-Crossan

Alexander von Cramm ist Finanzchef der Alpha Real Estate Group

Der Asset- und Investment-Manager Alpha Real Estate hat Alexander von Cramm zum neuen Geschäftsführer ernannt. Er wird als Chief Financial Officer (CFO) das Finanz- und Rechnungswesen der Gruppe verantworten. Von Cramm war zuletzt CFO beim Immobiliendienstleister Planet Home.

Conren Land holt Jan Ludwig Brügelmann als CIO

Jan Ludwig Brügelmann leitet seit dem 1. Februar den Bereich Investment Management bei dem Investor Conren Land AG. In seiner Funktion als Chief Information Officer (CIO) trägt er die Verantwortung für die Bereiche Akquisition und Transaktion sowie für die Erstellung der Objekt-Business-Pläne. Brügelmann war zuvor für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers in Frankfurt am Main als Partner im Bereich Real Estate tätig.

Dr. Klein Wowi Digital AG erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der Dr. Klein Wowi Digital AG hat Karsten Vaelske in den Vorstand berufen. Er wird neben Marketing und Kommunikation auch die Bereiche Vertriebsstrategie und -koordination verantworten. Diese Ressorts hatte er bereits bei der ehemaligen Dr. Klein Firmenkunden AG und im Vorstand der Nachfolgegesellschaft Dr. Klein Wowi Finanz AG, der Schwestergesellschaft der Dr. Klein Wowi Digital AG, geleitet. Vaelske ist der dritte Vorstand neben Jörg Busam und Nicolas Schulmann.

Michael Nagel wird im Mai Chef von Wilma Immobilien

Im Mai wird Michael Nagel als neuer Chief Executive Officer (CEO) der Wilma Immobilien GmbH von LBBW Immobilien kommen. Stefan Welkner hat bereits die neu geschaffene Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernommen. Neue Niederlassungsleiter wurden ebenfalls ernannt: Stefan van Dick (Nordrhein-Westfalen), Ralf Sadowski (Rhein-Main) und Bettina Klenk (Baden-Württemberg) übernehmen als Geschäftsführer. Nagel ist seit 2015 Vorsitzender der Geschäftsführung der LBBW. Welkner war bis Ende 2019 Geschäftsführer der Wilma Immobilien GmbH.

Neuer Geschäftsführer bei Deka Immobilien

Der Aufsichtsrat von Deka Immobilien Investment und Westinvest hat Esteban de Lope zum 1. Februar zum Mitglied der Geschäftsführung bestellt. Er übernimmt damit die Aufgaben von Torsten Knapmeyer, der im Januar 2020 die Leitung des Sparkassen- und institutionellen Vertriebs der Deka-Gruppe übernommen hat. De Lope verantwortete zuletzt seit 2016 das Fondsmanagement der offenen Immobilienfonds für Privatanleger im Unternehmen.





Terranus bestellt zweite Geschäftsführerin

Anja Sakwe Nakonji wird künftig die Geschäfte der Sozialimmobilien-Beratung Terranus gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Markus Bienentreu führen. Sie war zuletzt Geschäftsführerin des Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen.

Bild: Terranus Anja Sakwe Nakonji

Georg Starck führt Deutschlandgeschäfte von Mileway

Mileway B.V., ein Unternehmen für Logistikimmobilien der letzten Meile mit Hauptsitz in Amsterdam, hat bekannt gegeben, dass Georg Starck ab dem 1. Mai die Deutschlandgeschäfte führen wird. Er wechselt vom Immobilieninvestor und Projektentwickler Verdion, wo er zuletzt als Chief Information Officer (CIO) tätig war. Das Deutschlandgeschäft ist der zweitgrößte Bereich des Unternehmens. Fabien Fridrici und Tomas Beck wurden als Länderchefs für Frankreich beziehungsweise die Nordischen Länder ernannt, wodurch das Managementteam weiter verstärkt wird.

LBBW Immobilien Development ernennt weiteren Geschäftsführer

Johannes Schlosser ist seit Kurzem neben Jens Kulicke und Ralf Mazur dritter Geschäftsführer der LBBW Immobilien Development GmbH im süddeutschen Raum. Er war zuvor Niederlassungsleiter Süd. Die LBBW Immobilien Development ist eine Tochter der LBBW Immobilien-Gruppe. Schlosser kam im Juni 2017 zur LBBW-Gruppe und war zuvor bei der Deutschen Immobilien Chancen-Gruppe in Frankfurt am Main tätig.

Bild: LBBW Immobilien Development GmbH Johannes Schlosser

EB Group stellt Geschäftsführung Property Management neu auf

Das Investmenthaus EB Group stellt die Geschäftsführung im Bereich Property Management neu auf: Marko Kröner ist ab sofort Geschäftsführer der Tochter EB Immobilienmanagement GmbH. Er übernimmt von Gründer Enver Büyükarslan, der sich künftig auf die strategische Entwicklung und die weitere Verzahnung der Gruppe mit der Deutsche Investment KVG konzentriert. Seit 2016 arbeiten EB Group und Deutsche Investment im Verbund zusammen. Außerdem wird Sebastian Scharm Leiter "Organisation, Entwicklung und Digitalisierung" bei EB Immobilienmanagement.

Neuer Bereichsleiter Personal bei der Gewofag

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Gefowag hat mit Tino Meißner einen neuen Bereichsleiter Personal. In dieser Funktion verantwortet er das Personalmanagement, die Personaladministration, das Personalcontrolling und die internen Dienste. Er war zuvor unter anderem Personalleiter bei Securitas, einem Anbieter von Sicherheitslösungen.

Avia Rent Invest ernennt Sascia Hauke zur Prokuristin

Sascia Hauke, seit Januar 2019 Geschäftsführerin der Avia Fund Solution Services GmbH, ist seit dem 15. Februar Prokuristin der Avia Rent Invest AG. Sie leitet in dieser Funktion die Bereiche Investition, Transaktion und das Asset Management der Gesellschaft. Yenna Haack, bisher Geschäftsführerin der Avia Rent Invest AG, hat das Unternehmen zum 15. Februar verlassen. Hauke übernimmt bis auf Weiteres auch deren Aufgaben.

Bild: Avia Rent Invest AG Sascia Hauke

KanAm Grund: Liane Gondrum verstärkt institutionelles Fondsmanagement

Liane Gondrum ist ab dem 1. März als Director Fund Management für die Immobilienspezialfonds der KanAm Grund Group verantwortlich. Sie war zuvor als Head of Institutional Sales und Geschäftsführerin bei Spezialfondsgesellschaften in diesem Bereich tätig, unter anderem bei der Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft, AviaRent und Allianz Global Investors.

Brickmark: Henning Gebhardt verstärkt Advisory Board

Die Brickmark AG, Immobilieninvestor und Pionier bei der Tokenisierung von Gewerbeimmobilien, hat Henning Gebhardt für das Advisory Board gewonnen. Er war seit 2017 bei der Berenberg Bank, zuletzt als Leiter für den Zentralbereich Wealth und Asset Management. Das Advisory Board unterstützt das Brickmark-Management um CEO Stephan Rind beim Ausbau des Immobilienbestandes und bestand bisher aus Dr. Luciano Gabriel, Beiratsvorsitzender, Danilo Carlucci und John Nacos.

Ex-DWS-Manager Georg Allendorf soll Aufsichtsratschef von Corestate werden

Der ehemalige Manager der DWS Real Estate, Dr. Georg Allendorf, will für den Aufsichtsratsvorsitz der Corestate Capital Holding kandidieren. Micha Blattmann, der den Vorsitz derzeit inne hat, scheidet turnusmäßig aus dem Gremium aus. Zusätzlich soll der aktuell vierköpfige Aufsichtsrat um mindestens ein weiteres Mitglied ergänzt werden. Weitere Kandidaten neben Allendorf werden Ende März im Rahmen der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung vorgestellt, die am 29. April stattfinden wird. Allendorf war zuletzt als Geschäftsführer der DWS Real Estate GmbH und Head of Real Estate Europe tätig. Er ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, unter anderem bei der DWS Grundbesitz GmbH und der DWS Alternatives GmbH, außerdem ist er Ehrenmitglied im Vorstand der INREV sowie Fellow des Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Piepenbrock-Geschäftsführer ist neuer Vorsitzender des CAFM Ring

Mahmut Tümkaya, Geschäftsführer der Piepenbrock FM Consulting GmbH, wurde zum Vorsitzenden des Verbands CAFM Ring gewählt. In dem Verband engagieren sich IT-, Beratungs- und Dienstleistungsanbieter für ein übergreifendes Lebenzyklusmanagement von Immobilien. Schwerpunkte sind der digitale und strukturierte Datentransfer aus Sicht des Facility Managements und Gebäudebetriebs.

Sylvia Pruß ist neue Vizepräsidentin des VDIV Deutschland

Die Delegierten des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV Deutschland) haben Sylvia Pruß im Februar zur neuen Vizepräsidentin ernannt. Sie ist Inhaberin einer Immobilienverwaltung und seit 2008 Vorstandschefin des Verbands der Immobilienverwalter Berlin-Brandenburg. Seit 2018 ist die Initiatorin des VDIV-Frauennetzwerks Mitglied des VDIV-Deutschland-Präsidiums und saß zuvor dem Verbandsrat des VDIV Deutschland vor. Neu im Präsidium ist auch der Rechtsanwalt Marco J. Schwarz. Er ist Gründungsmitglied einer auf Immobilienrecht ausgerichteten Kanzlei. Seit 2011 ist er Vorstandsmitglied im Verband der Immobilienverwalter Bayern und übernahm 2015 den Vorsitz. Außerdem ist Schwarz seit 2007 als Justiziar des VDIV-Landesverbands tätig.