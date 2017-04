28.04.2017 | Personalien im April

Klaus Kirchberger

Bild: OFB Projektentwicklung GmbH

Klaus Kirchberger wurde zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Helaba-Tochter GWH Immobilienholding berufen. Er führt in Personalunion auch die Projektentwicklungsgesellschaft OFB, eine weitere Tochter der Landesbank. Dr. Michael Bütter und Dr. Thomas Schroeter übernehmen mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der ImmobilienScout24 GmbH mit Sitz in Berlin.

Klaus Kirchberger (59) folgt auf Bernhard Braun (64), der in den Ruhestand geht. Kirchberger bleibt zudem Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB Projektentwicklung und wird damit künftig beide Tochtergesellschaften der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen führen. Er war zuvor unter anderem Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayerischen Bau- und Immobiliengruppe, der Doba Grund Beteiligungs GmbH sowie der Freiberger Holding GmbH. Zu seinem Stellvertreter in der GWH-Geschäftsführung wurde Stefan Bürger (52) bestimmt.

Neue Geschäftsführer bei ImmobilienScout24

Dr. Michael Bütter und Dr. Thomas Schroeter übernehmen mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der ImmobilienScout24 GmbH mit Sitz in Berlin.

Dr. Michael Bütter (47) ist seit 2015 als Senior Vice President und General Counsel bei der Scout24 AG tätig. Er war zuvor unter anderem Mitglied des Executive Committees, General Counsel und Chief Compliance Officer des DAX-Konzerns Vonovia SE und ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten sowie RICS-Vorstandsmitglied.

Michael Bütter

Bild: ImmobilienScout24

Dr. Thomas Schroeter (38) verantwortet seit März 2017 als Senior Vice President den Bereich Marketing & Product bei ImmobilienScout24. Zuletzt war er unter anderem als Chief Operating Officer Deutschland für den Online-Marktplatz eBay tätig.

Thomas Schroeter

Bild: ImmobilienScout24

RICS Deutschland wählt Vorstand

Die Berufsorganisation RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Deutschland hat einen neuen Vorstand, der aus elf Mitgliedern besteht. Zum Vorstandsvorsitzenden wurde erneut Martin Eberhardt (Geschäftsführer Bouwfonds IM Deutschland und Managing Director Client Relations, Bouwfonds IM) ernannt. Weitere Mitglieder des Gremiums sind Markus Amon (Head of Real Estate | Principal Kienbaum Consultants International GmbH), Dr. Michael Bütter (Geschäftsführung Immobilienscout24 GmbH), Susanne Eickermann-Riepe (Partner Financial Service Consulting / German Real Estate Leader PwC), Birgit Hempel (Deputy Team Leader Duff & Phelps REAG GmbH), Rüdiger Hornung (Geschäftsführer TÜV Süd ImmoWert), Ralph Jerey (Geschäftsführender Gesellschafter NAI Apollo Realwert), Peter Parlasca (Senior Expert Eurostat, European Commission), Ingo Schierhorn (Head of Real Estate Operations Alstria Office REIT-AG), Tanja Zeller (Single Family Office) und Kemal Zeyveli (Head of Real Estate Sistema Finance GmbH).

Avison Young verpflichtet neuen Head of Office Leasing

Carmen Goldschmitt (55) verstärkt seit dem 1. April den Immobilienberater Avison Young am Standort München im Bereich Officevermietung als Head of Office Leasing. Sie ist damit für die bayerische Landeshauptstadt und den süddeutschen Raum zuständig. Goldschmitt war unter anderem Seniormanagerin bei Corpus Sireo sowie Associate Director bei JLL und CBRE.

Immac erweitert Vorstand und Einkaufsteam

Mechthild Mösenfechtel wurde zum Finanzvorstand (CFO) der Immobiliengruppe Immac bestellt. Sie ist in dieser Funkton für den Bereich Finanzen und Controlling sowie das kaufmännische Controlling des Baubereiches verantwortlich. Sie vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit CEO Thomas F. Roth.

Mechthild Mösenfechtel

Bild: Immac

Außerdem verstärken ab sofort Andreas Jantsch und Andreas Sielemann das Immac Einkaufsteam in Deutschland. Jantsch kommt von DAL, wo er für Sozialimmobilien zuständig war, Sielemann gehörte zuvor dem Transaktionsbereich Healthcare bei der HSH Nordbank in führender Position an. Beide sollen nun die Betreiberbetreuung der Immac und den Ausbau des Neugeschäfts in Deutschland weiterentwickeln.

Büromarktexperte Gavin Morgan wechselt zu CBRE

Gavin Morgan ist zu CBRE gewechselt und wird von London aus den Bereich Investor Leasing Services in der Region EMEA (Europe, Middle East, Africa) leiten und weiter ausbauen. Zuvor war der Büromarktexperte 16 Jahre für JLL tätig, überwiegend in der Region APAC (Asien-Pazifik), bevor er im Jahr 2015 als Chief Operating Officer (COO) und Head of Leasing für die Märkte Hong Kong, Macau und Taiwan ins Capital Markets Team von JLL nach New York ging. Cris Tollast, der viele Jahre das Bürovermietungs- und Nutzergeschäft EMEA von CBRE geleitet hatte, wird Ende 2017 in den Ruhestand eintreten.

Olivier Nougarou tritt als CEO von Unibail-­Rodamco Germany zurück

Nach 15 Jahren Unternehmenszugehörigkeit hat Olivier Nougarou, CEO der Unibail-­Rodamco Germany GmbH, die Unternehmensgruppe Ende April 2017 verlassen. Jean-­Marie Tritant, Chief Operating Officer (COO), wird die Aufgaben interimsweise übernehmen. Nougarou war 2013 zum Deputy COO der damaligen mfi AG in Deutschland berufen worden. 2014 wurde er COO / Deputy CEO, ehe er im März 2016 zum CEO der Unibail-­Rodamco Germany GmbH bestellt wurde.

SSN Group mit neuem Leiter Finanzen und Administration in Deutschland

Christof Okulla (52) übernimmt ab sofort die Leitung Finanzen und Administration des Deutschland-Geschäfts der Schweizer SSN Group. Er verantwortet die Bereiche Finanzierung, Treasury und Controlling. Okulla war zuvor unter anderem bei der DO Deutsche Office AG als Finanzvorstand und bei der Corpus Sireo Holding als Leiter Finanzmanagement tätig. Außerdem wird Jörg Kesting (49) kaufmännischer Leiter für das Deutschland-Geschäft. Er war zuvor Head of Asset Management der Deutsche Office AG.

Jürgen Reimann verstärkt Taurecon

Die Taurecon Real Estate Consulting GmbH hat Jürgen Reimann (52) die Leitung des Bereichs Projektentwicklung und Realisierung übertragen. Er wird dabei maßgeblich für die Realisierung des Quartiers Heidestraße in der Berliner Europacity verantwortlich sein. Reimann war zuvor bei der ECE Projektmanagement GmbH in Hamburg tätig, unter anderem als Director Development im Bereich „Office, Traffic, Industries“.

Neuer Head of Fund Accounting bei Internos

Hanna Reitz (36) ist neuer Head of Fund Accounting bei Internos Global Investors. Sie wird am Standort Frankfurt am Main das Rechnungswesen der in Europa investierten Immobilienfonds verantworten und direkt an die Geschäftsführung berichten. Reitz war zuvor unter anderem für die KPMG AG und die Corestate Capital AG tätig.

Andreas Steyer scheidet bei Demire aus

Honorar-Professor Andreas Steyer wird zum 30. Juni aus dem Vorstand der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG ausscheiden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Er gehört dem Gremium der Demire und der Vorgängergesellschaft Magnat Real Estate seit März 2013 an, seit Mai 2013 ist er Vorstandssprecher (CEO). Sein Vertrag, der bis zum 31.3.2019 läuft, wird vorzeitig aufgehoben. Markus Drews wird am 1. Juli Sprecher des Vorstands (CEO). Ab dann wird der Vorstand der Gesellschaft aus Drews und Ralf Kind (CFO) bestehen.



Corestate mandatiert neuen Berater

Die Corestate Capital Holding mandatiert Axel Wieandt als Berater für die Themen Post Merger Integration und Repositionierung von Beteiligungen. Er wird das Management des Unternehmens unter anderem bei der Vorbereitung der Akquisition der Hannover Leasing Gruppe unterstützen. Wieandt hatte zuvor verschiedene Führungspositionen bei Geldinstituten inne und ist zudem seit 2005 Honorarprofessor an der WHU – Otto Beisheim School of Management (WHU).