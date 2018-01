Martin Rodeck wird Geschäftsführer des Berliner Immobilienunternehmens OVG. Er kommt vom Projektentwickler ECE und war dort als Geschäftsführer der Office Traffic Industries GmbH & Co. KG in Hamburg tätig. Mit seinem Eintritt erfolgt die Umbenennung des Unternehmens von OVG Bischoff GmbH in OVG Real Estate GmbH.Weiter