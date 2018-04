Jetzt ist es offiziell: Die neue IVG kehrt zurück an den Kapitalmarkt. Die ausgegründete Gesellschaft Officefirst mit 97 Büroimmobilien soll noch in diesem Jahr zu einem Bruttowert von 3,3 Milliarden Euro an der Frankfurter Börse gehandelt werden. 2017 soll die Gesellschaft in einen REIT umgewandelt werden. Den zukünftigen Aktionären verspricht Officefirst eine Dividendenausschüttungsquote von 65 bis 70 Prozent des FFO ab 2017.Weiter