Der Aufsichtsrat der Schnellrestaurantkette Nordsee hat Holger Schmitt (39) mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in die Geschäftsführung mit Sitz in Bremerhaven berufen. Er wird in dieser Position die Verantwortung für Personal und Recht & Versicherungen sowie Immobilienmanagement übernehmen.Weiter