01.03.2017 | Personal

Gleich welcher Herkunft oder Ethnie: Jeder Mitarbeiter kann ein Erfolgsgarant fürs Unternehmen sein, meint der ZIA.

Bild: Corbis

Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss will Vielfalt in Immobilienunternehmen mehr fördern und hat deshalb einen Ausschuss Diversity gegründet. Dieser will unter anderem einen Branchenkodex formulieren. Für Chancengleichheit setzt sich auch der Berufsverband RICS ein, beginnend beim Frauenanteil in Unternehmen.

„Das Thema Vielfalt führt in vielen Unternehmen der Immobilienwirtschaft bislang ein Schattendasein. Dabei ist Diversity ‚good for business‘“, erklärt Bärbel Schomberg, Vizepräsidentin des ZIA und designierte Vorsitzende des Ausschusses Diversity. Gerade in Zeiten des Mangels an qualifizierten Fachkräften und vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland sollte die Immobilienwirtschaft Wachstumsperspektiven in alle Richtungen erschließen.

Herkunft, Religion, Ethnie oder sexuelle Orientierung sollten egal sein

Jeder Mitarbeiter, gleich welcher Herkunft, Religion, Ethnie, Altersgruppe, sexueller Orientierung oder körperlicher Voraussetzung könne ein Erfolgsgarant für die Unternehmen der Immobilienwirtschaft sein, meint Schomberg. Der neue Ausschuss plant unter anderem, einen Branchenkodex zu formulieren, der eine Guideline zum Thema Diversity in den Unternehmen der Immobilienwirtschaft sein soll.

Auch ein höherer Frauenanteil bedeutet Diversität in der Belegschaft

Auch die RICS hat es sich zum Ziel gesetzt, die Diversität in der Belegschaft von Immobilienunternehmen zu fördern. Ein Aspekt ist der Frauenanteil. Denn bislang haben nach einer ZIA-Auswertung lediglich 20 Prozent der Immobilienunternehmen einen verbindlichen Umsetzungsplan zur Erhöhung des Frauenanteils. Und der Anteil der Frauen innerhalb der ersten beiden Führungsetagen beträgt nur etwa 15 Prozent. Woran das liegt und wie sich die Situation ändern kann, das war Thema eines Round-Table-Gesprächs der RICS auf der Expo Real 2016 in München. Die fünf Teilnehmerinnen waren sich einig, dass sich in den Köpfen durchaus schon etwas geändert habe. Aber nach wie vor sei es schwierig, in Führungspositionen nur Teilzeit zu arbeiten. Deshalb müsse es unbedingt flexiblere Arbeitszeitmodelle geben, forderten sie. Ungleichheiten gebe es außerdem beim Thema Vergütung: Frauen seien nach wie vor schlechter gestellt als ihre männlichen Kollegen. Insgesamt, so resümierten die Diskussionsteilnehmerinnen, sei es wichtig, den Prozess, der bereits begonnen habe, weiter ins Rollen zu bringen.