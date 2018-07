Matthias Thomas (li.) und Hartmut Bulwien Bild: gif

Die Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) hat am 25. April Professor Dr. Matthias Thomas in seinem Amt als Präsident zum zweiten Mal bestätigt. Er ist Gründungsmitglied der gif und gehört seit dem Jahr 2001 dem Vorstand an.

Thomas ist CEO von Inrev, dem Europäischen Verband für Investoren in nicht-börsennotierten Immobilienanlagevehikel. Zum Vizepräsidenten wurde Prof. Dr. Tobias Just, wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer der IREBS Immobilienakademie GmbH und Professor für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg, gewählt. Er tritt die Nachfolge von Markus Amon an.

Nicht mehr kandidiert haben der bisherige Schatzmeister, Dr. Torsten Grothmann, sowie die Beisitzer Prof. Justus Vollrath und Hartmut Bulwien. Hartmut Bulwien wurde von der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied der gif berufen. Zum Schatzmeister wurde Markus Kreuter gewählt. Er arbeitet seit 2011 im Credit Risk Management der Deutsche Bank AG.

Prof. Dr.-Ing. Silke Weidner, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, sowie Prof. Dr. Kristin Wellner, Technische Universität Berlin wurden als Beisitzerinnen bestätigt. Dr. Thomas Beyerle, Managing Director und Head of Corporate Sustainability & Research, und Andreas Schulten, Vorstandsmitglied der BulwienGesa AG, wurden als Beisitzer neu in den gif-Vorstand gewählt.