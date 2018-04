Die Immobiliengesellschaft Patrizia hat das Stadtquartier "Südtor" in Stuttgart erworben. Das 2010 fertiggestellte Gebäudeensemble am Marienplatz beherbergt 77 Stadtwohnungen, Büros, Einzelhandel und ein Hotel. Es ist geplant, das Objekt in einen Immobilienfonds für Privatanleger einzubringen, der 2016 platziert werden soll. Verkäuferin ist die TAG Immobilien AG.Weiter