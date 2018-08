Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Der Softwareanbieter Nemetschek hat die Anteile an der Tochtergesellschaft und 3D-Entwickler Maxon Computer GmbH von 70 auf 100 Prozent aufgestockt. Die Firmengründer und bisherigen Geschäftsführer Uwe Bärtels, Harald Egel und Harald Schneider, ziehen sich nach 32 Jahren aus dem Unternehmen zurück. Sie bleiben für eine Übergangszeit als Berater erhalten. Neuer CEO bei Maxon wird David McGavran. Weiter

