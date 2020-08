Nach Lompscher-Rücktritt: Berliner Linke sondiert Nachfolge

Unter ihr wurde der Mietendeckel umgesetzt – zurückgetreten ist Berlins Linken-Bausenatorin Katrin Lompscher aber wegen einer falschen Steuererklärung. Die Partei sucht einen Nachfolger in den eigenen Reihen. Namen sind schon gefallen. Die Opposition will die Wohnungspolitik in neuen Händen sehen.

Unter ihr wurde der Mietendeckel umgesetzt – zurückgetreten ist Berlins Linken-Bausenatorin Katrin Lompscher aber wegen einer falschen Steuererklärung. Die Partei sucht einen Nachfolger in den eigenen Reihen. Namen sind schon gefallen. Die Opposition will die Wohnungspolitik in neuen Händen sehen.

Bei der Abrechnung ihrer Aufsichtsratsbezüge habe es Fehler gegeben, erklärte die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Sonntag ihren sofortigen Rücktritt. Eine Überprüfung ihrer Steuererklärung habe ergeben, dass sie es 2017 und 2018 versäumt habe, diese Einnahmen steuerlich geltend zu machen. Es geht um einen Fehlbetrag von 7.000 Euro. "Ich habe sofort nach Bekanntwerden der fehlenden Abführung an die Landeskasse reagiert und den Differenzbetrag überwiesen", sagte Lompscher. Sie versicherte, nicht mit Vorsatz gehandelt zu haben.

Bezahlte Tätigkeiten in Unternehmensgremien sind Berliner Senatoren bei landeseigenen Firmen gestattet. Vergütungen daraus müssen sie zum Jahresende an die Landeskasse zahlen. Behalten dürfen sie pauschal bis zu 6.135,50 Euro pro Jahr. Lompscher gehörte Aufsichtsgremien der Investitionsbank Berlin (IBB), der Tempelhof Projekt GmbH und der Tegel Projekt GmbH an. Mit dem Senatorenamt legte sie auch diese drei damit verbundenen Aufsichtsratsmandate nieder.

Lompscher war seit Dezember 2016 Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in der rot-rot-grünen Berliner Regierung. Zwischen 2006 und 2011 war sie schon einmal Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz in Berlin. Breite Kritik erfuhr Lompscher für das Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, den sogenannten Berliner Mietendeckel, das am 23. Februar dieses Jahres in Kraft trat und rückwirkend zum 18.6.2019 gilt. Die nächsten Wahlen für einen neuen Berliner Senat sind voraussichtlich im September 2021.

Linken-Führung in Berlin will "zeitnah" Kandidaten für Lompscher-Nachfolge präsentieren

"Über die Nachfolge werden sich unsere Gremien zeitnah verständigen und einen Vorschlag unterbreiten", schrieben Landeschefin Katina Schubert, Kultursenator Klaus Lederer sowie die Fraktionsspitze Anne Helm und Carsten Schatz in einer gemeinsamen Erklärung für die Berliner Linke.

Anwärter für das Amt des Bausenators ist laut einem Bericht des Berliner "Tagesspiegel" der für den Geschäftsbereich Wohnen zuständige Staatssekretär Sebastian Scheel. Dem Bericht zufolge wird auch Lompscher-Mitarbeiterin Katja Jösting in Koalitionskreisen als mögliche Kandidatin genannt.

"Wir wollen keinen Schnellschuss", sagte Katina Schubert, Vorsitzende der Berliner Linkspartei am Montag. In den Parteigremien seien in nächster Zeit Beratungen über einen Personalvorschlag geplant. Zunächst müsse es aber möglich sein, nach dem überraschenden Schritt Lompschers einmal "durchzuschnaufen".

Berliner Opposition: "Linken das Ressort wegnehmen"

SPD und Grüne sehen wegen des Rücktritts von Lompscher die Koalition mit den Linken nicht in Frage gestellt. In der rot-rot-grünen Koalition hat die Linke das Vorschlagsrecht für die Leitung des Ressorts für Stadtentwicklung und Wohnen.

Widerstand gegen eine Wiederbesetzung des Amtes des Bausenators aus den Reihen der Linken kommt von der Opposition. Die FDP forderte Regierungschef Michael Müller (SPD) auf, der Linken das wichtige Ressort wegzunehmen. Lompscher hinterlasse einen "historischen Scherbenhaufen", erklärte der FDP-Landesvorsitzende Christoph Meyer am Montag. Verfehlte Wohnungsbauziele und Rechtsunsicherheit wegen des Mietendeckels seien ihr Erbe. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion Sebastian Czaja twitterte: "Gegangen ist Lompscher wegen persönlichen Verfehlungen, gescheitert ist sie an der Baupolitik."

CDU-Landeschef Kai Wegner sieht "eine unabhängige Expertin oder einen unabhängigen Experten frei von Ideologien" als Lösung für den frei gewordenen Posten. "Die wachsende Stadt Berlin braucht eine echte Wohnraumoffensive und bezahlbare Wohnungen für jeden Geldbeutel."

Immobilienbranche wittert Chance für die Wende in der Berliner Wohnungspolitik

Nach dem Rücktritt von Katrin Lompscher meldete sich auch die Immobilienbranche zu Wort. "Jetzt besteht die Chance für den Berliner Senat, die ideologischen Fehler der vergangenen drei Jahre zu korrigieren. Berlin braucht endlich wieder eine/n Bausenator/in und keine Bauverhinderungssenatorin", sagte Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbands Deutschland (IVD). Er erwarte von allen drei Parteien des rot-rot-grünen Bündnisses, den Abgang Lompschers für einen wohnungspolitischen Richtungswechsel zu nutzen. Jetzt nur Köpfe auszutauschen, reiche nicht.

Der BFW Landesverband Berlin/Brandenburg erwartet vom Senat eine Bereitschaft zur Kooperation mit der privaten Immobilienwirtschaft. Berlins Regierender Bürgermeister müsse den Wohnungsneubau jetzt zur Chefsache erklären. "Die Liste der ungelösten Probleme, die Ex-Senatorin Lompscher hinterlässt, ist lang. Wer jetzt aber ernsthaft glaubt, die aktuelle Wohnungsmisere sei nur ein Fall Lompscher, wird ein böses Erwachen erleben", sagte BFW-Vorstandschef Thomas Groth, denn diese Politik sei vom gesamten rot-rot-grünen Senat und dem Abgeordnetenhaus getragen worden. Der BFW erneuerte außerdem die Forderung, den Mietendeckel bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auszusetzen.





Das könnte Sie auch interessieren:

Mietendeckel: LG Berlin hält Stichtagsregelung für unwirksam

BFW-Umfrage: Jede dritte Miete in Berlin muss gesenkt werden

Ein Jahr Mietendeckel: Makler sehen mehr Schaden als Wirkung

dpa