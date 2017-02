Mieterstrom: Zypries will Gesetz bis zur Sommerpause umsetzen

20.02.2017 | Politik

Mieter sollen kostengünstigen Solarstrom vom Dach beziehen, so eine aktuelle Studie des Bundeswirtschaftsministeriums.

Bild: Corbis

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat auf einer Veranstaltung des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) angekündigt, noch in dieser Legislaturperiode ein Mieterstromgesetz verabschieden zu wollen. Mieter sollen dadurch stärker am Ausbau der Erneuerbaren Energien beteiligt werden. Laut einer Studie des Ministeriums könnten 3,8 Millionen Mieterhaushalte kostengünstigen Solarstrom vom Dach beziehen.

Die Studie zeigt auch, dass Mieterstrom zielgenauer gefördert werden müsste, um die Anzahl der rentablen Projekte zu erhöhen. Wie eine Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zeigt, ist Mieterstrom mit einem Anteil von neun Prozent an energetischen Maßnahmen allgemein nicht sehr weit verbreitet.

"Wir nehmen Ministerin Brigitte Zypries beim Wort", so die Botschaft eines Bündnisses aus BEE, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Bundesverband Solarwirtschaft, Bundesverband Energiespeicher, der Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften beim DGRV sowie Greenpeace Energy, Lichtblick, Naturstrom und Polarstern.

Die Ausweitung von Mieterstromprojekten würde die Energiewende in die Städte bringen und ihre Akzeptanz stärken, heißt es im Positionspapier des Bündnisses.

Bislang sei Mieterstrom gegenüber dem so genannten Eigenverbrauch schlechter gestellt. Während Eigenheimbesitzer keine Abgaben und Umlagen auf den selbst erzeugten Strom zahlen müssten, werde der im Hausnetz an Mieter gelieferte Solarstrom mit der EEG-Umlage belastet.

"Es ist ein Gebot der Fairness, dass für Eigenheimbesitzer und Mieter die gleichen Spielregeln gelten", so Klaus Müller, Vorstand vom vzbv.

Die von der Politik in Aussicht gestellte Regelung müsse jetzt so ausgestaltet werden, dass Mieterstrom für breite Mieterkreise attraktiv werde. Ein Neubauprojekt in München-Allach zeigt, wie ein modernes Energiekonzept mit Mieterstrom aussehen kann.

Die Wirtschaftlichkeit von Mieterstrommodellen werde zusätzlich erschwert durch uneinheitliche Anforderungen an die Zählereinrichtungen. Heute kann jeder der rund 800 Netzbetreiber hierzulande eigene Anforderungen und Wünsche definieren. "Ein für ganz Deutschland gültiges Zählerkonzept würde Mieterstrom erheblich vereinfachen", sagt Dr. Tim Meyer, Geschäftsbereichsleiter Dezentrale Energieversorgung bei der Naturstrom AG.