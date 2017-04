18.04.2017 | Datenschutz

Datenschutz mangelhaft? Mietinteressenten werden dem DMB zufolge genötigt, umfassende Auskunft über sich zu erteilen.

Der Deutsche Mieterbund bemängelt, dass Wohnungssuchende zu viele sensible Daten von sich preisgeben müssten, insbesondere in Gebieten mit knappem Wohnraum. Das verstoße gegen den Datenschutz. Der Verband fordert Konsequenzen.

Wohnungssuchende werden „massenweise“ aufgefordert, sensible Daten preiszugeben. Zu diesem Ergebnis kommt nach Mitteilung des Deutschen Mieterbundes (DMB) eine Untersuchung des Landesbeauftragten für Datenschutz in Nordrhein-Westfalen. Demnach hat es bei allen 40 geprüften Immobilienmaklern und Wohnungsverwaltungen Beanstandungen gegeben. In jedem dritten Fall sogar „auffällig viele“, sagte die Datenschutzbeauftragte Helga Block in Düsseldorf.

Nach Angaben Blocks werden unter anderem Personalausweise kopiert, es wird nach früheren Wohnsitzen gefragt und nach einer Vorlage der Schufa, die für Kredite relevante Informationen sammelt. Auch bei Fragen zum Beruf und zum Familienstand sei deutlich weniger erlaubt, als erfragt werde. Dem Mieterbund zufolge würden dann aufgrund des knappen Wohnraums in Großstädten, Ballungsräumen und Universitätsstädten die geforderten Auskünfte erteilt.

Der DMB fordert angesichts der Ergebnisse der Untersuchung Konsequenzen. „Die Angebote von Maklern, Verwaltern und Vermietern, insbesondere auch der Online-Portale, müssen kontrolliert werden“, sagte Mieterbund-Direktor Lukas Siebenkotten.

Die Bundestagsfraktion Die Linke hat vor Kurzem einen Anfrage an die Bundesregierung gestellt, ob ihr Datenschutzverstöße von Immobilienunternehmen und Wohnungsbaugesellschaften bei der Übertragung persönlicher Daten bekannt sind.

Dem DMB geht es um folgende Punkte: