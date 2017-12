Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco verkauft seinen 7,25-Prozent-Anteil am Konkurrenten SFL an das Emirat Katar. Die Quatar Holding, Investmentgesellschaft des Ölstaates, zahlt dafür 136,9 Millionen Euro. Das teilte Unibail-Rodamco am Dienstag mit.Weiter