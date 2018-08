Schwerin Bild: Horst Schröder ⁄ www.pixelio.de

Mecklenburg-Vorpommern will mehr bedarfsgerechten Wohnraum schaffen. Darum wollen sich Wohnungsunternehmen, Mieterbund und Landesförderinstitut gemeinsam bemühen. Dazu unterzeichneten die Teilnehmer in Schwerin eine Erklärung zur "Allianz für das Wohnen mit Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern".