Kieler Koalition will Landesbauordnung vereinfachen

Bild: Howoge Dombrowsky Durch die Umstrukturierung der Landesbauordnung sollen in Schleswig-Holstein Aufstockungen leichter möglich sein.

Schleswig-Holstein und Hamburg arbeiten offenbar an einer gemeinsamen länderübergreifenden Bauordnung. Zudem will die Regierungskoalition in Kiel bürokratische Hemmnisse beim Wohnungsbau beseitigen. Von der Wohnungswirtschaft gibt es Lob für die Pläne.