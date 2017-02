03.02.2017 | Gesetzentwurf

Der vom Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium vorgelegte Entwurf für das geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) stößt bei immobilienwirtschaftlichen Verbänden auf Kritik: Auf Grundlage der EU-Richtlinie sollen ab 2019 neue Nichtwohngebäude der öffentlichen Hand und ab 2021 alle Neubauten einen Niedrigstenergiestandard erfüllen, der „KfW 55“ entspricht.

„Die strikte Verschärfung kann zu einer Verteuerung der Herstellungskosten führen und sollte sehr gründlich in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit geprüft werden" so Andreas Ibel, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) und Präsident des BFW Bundesverbandes. Die BID schlägt vor, mit der Weiterentwicklung des GEG unter Einbeziehung der Eigentümer- und Nutzerperspektiven kurzfristig zu beginnen und fordert in seiner Stellungnahme, die Verbände von Beginn an dazu einzuladen. Das Gesetz soll (nach Vorlage im Bundestag und im Bundesrat) am 1.1.2018 in Kraft treten.

Auch der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss hat in einer aktuellen Stellungnahme sowie in der Anhörung beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Kritik am Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) für öffentliche Gebäude geäußert. „Wir begrüßen den Schritt der Politik, mit der Vereinheitlichung der bisherigen Rechtsvorschriften die gesetzliche Systematik zu überarbeiten“, sagt Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA. Dies müsse jedoch auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre erfolgen, wissenschaftlich fundiert und praxistauglich sein.

ZIA: Festlegung auf Effizienzhaus 55 nicht zielführend

„Bei einer weiteren Verschärfung der EnEV 2016 ist etwa die Wärmeversorgung nicht mehr mit allen Energieträgern möglich beziehungsweise stellt unverhältnismäßig hohe Anforderungen an die thermische Qualität der Gebäudehülle“, so Mattner. Abgesehen davon, dass die Festlegung auf den Effizienzhaus 55-Standard kaum Fortschritt bei der Reduktion von CO2-Emissionen bringe.

Aus Sicht des ZIA ist vor allem die Forderung nach Technologieoffenheit im Entwurf zum GEG nicht ausreichend berücksichtigt worden. Insbesondere eine Gleichbehandlung von Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien fehle. Der ZIA bedauert, dass mit dem GEG weder eine Neukonzeptionierung, noch eine Auseinandersetzung mit der Passgenauigkeit der Anforderungen zum Ziel der Energiewende gelungen sei.

„Die Energiewende darf nicht durch starre Vorgaben gefährdet werden", so Mattner.

Es müsse vielmehr der Wirtschaft und dem Wettbewerb überlassen bleiben, die energetisch günstigste und wirtschaftlichste Lösung für das in Frage stehende Gebäude, Gebäudeensemble oder Quartier mit seinen standortbedingten Gegebenheiten zu finden.

„KfW-Effizienzhaus-Standard 55 für private Bauherren ist wirtschaftlich schlicht nicht realisierbar“, so Manfred Jost, Präsident des Verbands Wohneigentum.

Im Vorfeld der Festlegung neuer Standards müsse eine Folgeabschätzung hinsichtlich der Kostenentwicklung des Bauens und Wohnens vorgelegt werden, sagt Jost.

Positiv äußerte sich der ZIA, dass der Niedrigstenergiestandard im Gesetzentwurf noch nicht für alle Neubauten definiert wurde, was Raum für Diskussionen lasse. Die BID sieht noch Hoffnung im Bundesrat, nachdem sich zwei Bundesländer bei der Anhörung zum geplanten GEG kritisch gezeigt hatten.

"Wir sehen daher noch nicht, dass sicher ist, dass der Effizienzhaus-55-Standard wirklich kommt", so Ibel.

Im November 2016 hatten die Immobilienverbände das Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen aus Ärger über die Auflagen im Klimaschutz auf Eis gelegt.