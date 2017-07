Der Immobiliendienstleister JLL hat das PropTech „JLL Spark“ gegründet. Die neue Abteilung identifiziert technologische Serviceangebote für die Immobilienbranche und entwickelt auch eigene Produkte. Außerdem beteiligt sich JLL am Proptech-Startup „Concrete”.

Die Leitung von „JLL Spark“ übernehmen Mihir Shah und Yishai Lerner, zwei Gründer und Entwickler aus dem Silicon Valley. Shah kommt von Groupon, wo er zuletzt Geschäftsführer für mobile Produkte war. Lerner hat unter anderem die Startups "Detour" und "CarrierIQ" gegründet, die vom Telekommunikationskonzern AT&T übernommen wurden.

Mit der strategischen Beteiligung an der Plattform „Concrete” will JLL die Basis für deren mögliche Integration schaffen. Zusammen mit dem Startup-Spezialisten Seedcamp und dem Private-Equity-Investor Starwood Capital Group sollen Startups frühzeitig identifiziert und gefördert werden.

Erste Investitionen sind bereits in die Workspace-Plattform HubbleHQ, die Sensorik-Firma Opensensors.io und den Entwickler von künstlicher Intelligenz Beagle.ai geflossen. JLL wird von Experten der beteiligten Firmen dabei unterstützt, die digitale Transformation des Immobiliensektors voranzutreiben.

„Concrete ermöglicht es uns, an der Spitze des Fortschritts bei der technologischen Entwicklung in der Immobilienbranche zu stehen", so Guy Grainger, CEO JLL EMEA.