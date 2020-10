Jamaika-Aus: Was bedeutet das für die Immobilienwirtschaft?

Bild: Corbis Jamaika kommt doch nicht zustande, jetzt fürchtet die Immobilienbranche um den Wohnungsneubau

Der Abbruch der Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen lässt Stimmen in der Immobilienwirtschaft laut werden: Die Branche befürchte, dass sich nun vieles verzögern könnte, was in den Jamaika-Verhandlungen noch "on the top" war – ganz besonders das Thema Wohnungsbau. 1,5 Millionen neue Wohnungen in den kommenden Jahren hatte etwa die CSU versprochen. Jetzt ist alles erst einmal ungewiss.