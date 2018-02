Ihre Partnerschaft gaben Michael Lowak (links) und Thomas Zinnöcker im Rahmen der E-world in Essen bekannt Bild: Mike Henning

Der Magdeburger Energiedienstleister Getec und der Essener Wärmemesskonzern Ista sind eine "Partnerschaft für Energieeffizienz" im Gebäude eingegangen. Grund für die Kooperation sei "die steigende Nachfrage der Kunden nach bezahlbaren Effizienz- und Klimaschutzmaßnahmen", sagt Ista-CEO Thomas Zinnöcker. Ihr Angebot wollen die beiden Unternehmen nicht nur bündeln, sondern auch gemeinsam weiter ausbauen.

"Ziel ist es, wirtschaftliche Effizienzmaßnahmen und Dienstleistungen für Immobilieneigentümer und deren Mieter zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen", Michael Lowak, Getec Segment CEO Immobilienwirtschaft. Getec hatte vor rund drei Jahren die selbstständige Imtech Contracting der insolventen Imtech Deutschland gekauft und ist im vergangenen Jahr bereits eine Partnerschaft mit dem Wohnungskonzern Deutsche Wohnen eingegangen.

Außerdem solle das Produktportfolio mehr als bisher an den Kundenanforderungen ausgerichtet werden. Durch die Kooperation werden Vermieter und Mieter unter anderem durch das wirtschaftliche Contracting-Konzept der Getec von Investitionshürden entlastet werden.

Ista gilt als Nummer zwei am Markt hinter Techem. Eigentümer ist seit Juli 2017 ein Konsortium aus den chinesischen Unternehmen CK Infrastructure (CKI) und Cheung Kong Property. Das Unternehmen baut sein Angebot zunehmend auf funkgestützte Ablesegeräte um und hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere hundert Millionen Euro in die Digitalisierung unserer Infrastruktur gesteckt, wie Zinnöcker im Interview erklärte.