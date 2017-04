In den nächsten fünf Jahren wird die Haufe Gruppe im zweistelligen Millionenbereich in die Weiterentwicklung ihrer IT-Produkte für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft investieren, kündigt Geschäftsführer Dr. Carsten Thies im Gespräch mit der Fachzeitschrift „Immobilienwirtschaft“ an.Weiter