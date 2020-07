Immobilienportale: Regionale Makler im Test

Neben den großen Immobilienportalen bieten auch regionale Makler Wohnungen online an. Zur Miete oder zum Kauf, mal mehr, mal weniger serviceorientiert. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat im Auftrag des Nachrichtensenders ntv Noten von "sehr gut" bis "ausreichend" vergeben.

Untersucht hat das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) die Online-Portale von 30 regionalen Immobilienmaklern in den Metropolen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München mit dem Fokus auf Wohnimmobilien. Am meisten überzeugt haben im Vergleich der fünf Großstädte die Münchner Makler, am wenigsten die Frankfurter.

"Bei einigen Portalen besteht noch Nachholbedarf, etwa in punkto Bedienungsfreundlichkeit und Informationswert. In allen untersuchten Metropolen gibt es allerdings auch Anbieter, die im Internet einen überzeugenden Auftritt hinlegen." Markus Hamer, DISQ-Geschäftsführer

So überzeugte etwa das Informationsangebot inklusive Bilderstrecken und Grundrissen in den meisten Fällen. Dagegen bemängeln die Tester, dass sich Filter- und Suchoptionen häufig auf den Preis, den Stadtteil und die Immobilienart beschränken und dass ein individueller Suchauftrag nicht möglich ist. Auch ein FAQ-Bereich, ein Rückrufservice oder ein Chat bilden die Ausnahme.

Die Qualität der Internetauftritte und Online-Services der 30 Anbieter in den fünf größten deutschen Städten wurde anhand von je zehn Prüfungen der jeweiligen Portale durch Testnutzer sowie je einer Inhaltsanalyse der Websites ermittelt. Vergeben wurden Punkte auf einer Skala von 0 bis 100.

Regionale Immobilienmakler: Die Testsieger – von Berlin bis München

Testsieger Berlin: Berlin Brandenburg Immobilien, DISQ-Urteil "gut"

Das Online-Portal Berlin Brandenburg Immobilien mit der Note "gut" bietet laut DISQ zahlreiche Filteroptionen für die Immobiliensuche. Auch ein individueller Suchauftrag ist möglich. Präsentiert wird über Bilderstrecken und teilweise virtuelle Besichtigungen. Die Inhalte sind gut strukturiert. Auf den Rängen zwei und drei folgen Baumert Immobilien ("gut") vor Allgemeiner Grund & Boden Fundus ("befriedigend").

Rang Unternehmen Punkte Gesamturteil 1 Berlin Brandenburg Immobilien 74,4 gut 2 Baumert Immobilien 70,0 gut 3 Allgemeiner Grund & Boden Fundus 68,9 befriedigend 4 Allgemeine Immobilien-Börse 65,5 befriedigend 5 Immoberlin 63,7 befriedigend 6 Kopp Immobilien Service 62,7 befriedigend

Testsieger Frankfurt am Main: Lang Immobilien, DISQ-Urteil "gut"

Der Internetauftritt des Frankfurter Testsiegers Lang Immobilien (Note "gut") punktet aus Sicht des Instituts mit einer hohen Funktionalität: Diverse Suchfilter und ein Merkzettel erleichtern die Immobilienauswahl. Außerdem gibt es eine Druck- und Download-Option für die Exposés. Die Navigation durch das Portal ist nutzerfreundlich, die Inhalte strukturiert. Burghardt Immobilien erreicht Platz zwei ("gut"), das Portal Ballwanz landet auf dem dritten Platz mit "befriedigend".

Rang Unternehmen Punkte Gesamturteil 1 Lang Immobilien 74,2 gut 2 Burghardt Immobilien 71,4 gut 3 Ballwanz 66,9 befriedigend 4 MCM Colina Immobilien & Consulting 61,8 befriedigend 5 Grüneburg Immobilien Projekt 54,2 ausreichend 6 Haus & Grundstück Gesellschaft für Wohneigentum 53,5 ausreichend



Testsieger Hamburg: Grossmann & Berger, DISQ-Urteil "gut"

Das Online-Portal des Hamburger Unternehmens Grossmann & Berger (Gesamturteil "gut") hat die DISQ-Tester mit einem hohen Informationswert und hilfreichen Suchoptionen überzeugt. Die Objekte seien anschaulich präsentiert und aus Nutzersicht überzeugten Umfang und Verständlichkeit der Inhalte, heißt es in der Bewertung. Es folgen punktgleich Haferkamp Immobilien und Sparda Immobilien – beide mit dem Gesamtergebnis "gut".

Rang Unternehmen Punkte Gesamturteil 1 Grossmann & Berger 75,4 gut 2 Haferkamp Immobilien 72,5 gut 3 Sparda Immobilien 72,5 gut 4 Frank Hoffmann Immobilien 72,4 gut 5 Wullkopf & Eckelmann Immobilien 68,8 befriedigend 6 Peters + Peters 65,1 befriedigend

Testsieger Köln: Dr. Oebels + Partner, DISQ-Urteil "gut"

Das Portal des Kölner Testsiegers Dr. Oebels + Partner (Urteil "gut") wurde als "intuitiv bedienbar, übersichtlich und optisch ansprechend" bewertet. Auch die Inhalte der Website überzeugen die Tester. DISQ fand auch die Objektbeschreibungen inklusive Grundriss und Angabe der Courtage ansprechend. Ebenso werden wichtige Informationen – wie die Suchmaske und die Telefonnummer – bereits auf der Startseite präsentiert. Auf Platz zwei rangiert Konkurrent Kampmeyer ("gut") vor Herbstler Immobilien (ebenfalls "gut").

Rang Unternehmen Punkte Gesamturteil 1 Dr. Oebels + Partner 75,1 gut 2 Kampmeyer 73,5 gut 3 Herbstler Immobilien 71,8 gut 4 Becker & Becker 68,7 befriedigend 5 Müller & Lepek 66,0 befriedigend

Testsieger München: Aigner Immobilien, DISQ-Urteil "sehr gut"

In München hat der Testsieger – Aigner Immobilien – als einziges der untersuchten Portale das DISQ-Qualitätsurteil "sehr gut" erhalten. Der Internetauftritt verfügt über ein überdurchschnittlich großes Informationsangebot, das auch Branchen-News und Marktberichte beinhaltet. Dazu kommen Features wie Suchfilter, individuelle Suchaufträge und ein Finanzierungsrechner. Auch ein Rückrufservice wird angeboten. Die Plätze zwei und drei belegen All-Terraring vor Riedel, beide mit der Note "gut".

Rang Unternehmen Punkte Gesamturteil 1 Aigner Immobilien 86,0 sehr gut 2 All-Terraring 78,0 gut 3 Riedel 75,0 gut 4 Graf Immobilien 70,3 gut 5 S-Immobilienservice München 70,1 gut 6 Citigrund 70,0 gut 7 Duken & v. Wangenheim 66,8 befriedigend





