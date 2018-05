Die Hypoport AG hat die Sachverständigengesellschaft Value AG mit Stammsitz in Berlin gekauft. Damit will Hypoport nach eigenen Angaben die Wettbewerbsposition im Bereich der Immobilienbewertung ausbauen. Die Value-Sachverständigen sollen Gutachten jenseits der Kleindarlehensgrenze, Markt- und Verkehrswertgutachten sowie Portfoliobewertungen anbieten.Weiter