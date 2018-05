Die steigenden Mieten entwickeln sich in wachsenden Großstädten zu einem echten Problem für Studenten, Geringverdiener und sogar die Mittelschicht, weil über Jahre hinweg zu wenig – oder wenn, dann hochpreisig – gebaut wurde. Das trifft nicht nur auf Berlin und Hamburg zu, auch in einigen Großstädten in NRW finden Wohnungssuchende kaum Wohnraum, den sie sich leisten können. Teil 3 unserer Serie zum bezahlbaren Wohnen zeigt Lösungen auf.Weiter