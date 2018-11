Hannover wächst und braucht mehr Wohnraum Bild: Dieter Schütz ⁄ www.pixelio.de

Die Stadt Hannover will bis 2025 zwei Milliarden Euro in die Stadtentwicklung investieren. Grund sind wachsende Einwohnerzahlen. Investiert werden soll unter anderem in Sanierung und Neubau von Schulen, Kindergärten sowie den Wohnungsbau.