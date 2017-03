23.03.2017 | Politik

Hessen will die Grunderwerbsteuer reformieren, die Immobilienverbände fordern außerdem neue Anreize für den Sozialen Wohnungsbau

Bild: Michael Bamberger

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) will die Grunderwerbsteuer reformieren. Das betonte er erneut in Wiesbaden. Schäfer sprach von einem jährlichen Schaden in Höhe von etwa einer Milliarde Euro bundesweit, der durch „Share Deals“ entstehe. Die FDP sprach sich für einen Freibetrag aus. Anreize für den Sozialen Wohnungsbau fordern die hessischen Immobilienverbände.

Bei Verkäufen großer Immobilien werde nicht das Grundstück direkt übertragen, sondern Anteile von Gesellschaften, denen die Immobilie gehöre, erklärte Schäfer im Landtag. Er kündigte an, dass sich die schwarz-grüne Landesregierung dafür einsetzen werde, dass diese Gesetzeslücke geschlossen werde.

Aufgrund seiner Initiative hätten sich auch die Finanzminister der anderen Bundesländer entschieden, das Problem anzugehen, so Schäfer. Angekündigt hatten das die Finanzminister der Länder bereits im November 2016: offenbar haben die Minister die Lösungsvorschläge aber bisher nicht erarbeitet, die den Staat künftig auch von größeren Immobiliengeschäften profitieren lassen sollten. Laut Schäfer soll dieser Expertenbericht nun bis Ende 2017 erstellt werden.

Hessen hat Schäfer zufolge im Jahr 2016 etwa 1,3 Milliarden Euro durch die Grunderwerbsteuer eingenommen. Der Steuersatz liegt derzeit bei sechs Prozent. 2013 hatte die damalige schwarz-gelbe Landesregierung die Steuer von 3,5 auf fünf Prozent erhöht. 2014 war sie dann von der schwarz-grünen Landesregierung auf sechs Prozent erhöht worden.

FDP will Freibetrag für selbstgenutzte Immobilien

Eine Erhöhung nach 2013 sei nicht nötig gewesen, sagte Jörg-Uwe Hahn, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Das Land hätte bereits seit 2013 fünf Milliarden Euro mehr als veranschlagt eingenommen. Das wird durch eine Untersuchung des Immobilienverbands IVD bestätigt: Dadurch sind die Zusatzeinnahmen aus der Grunderwerbsteuer im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr zuvor um 10,2 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro gewachsen. "Vor diesem Hintergrund ist es umso weniger gerechtfertigt, dass immer mehr Bundesländer die Grunderwerbsteuer auf den Höchstsatz von 6,5 Prozent anheben", so IVD-Präsident Jürgen Michael Schick.

Auch die hessische FDP forderte nun eine Reform der Steuer. Hahn sprach sich dafür aus, einen Freibetrag in Höhe von 500.000 Euro einzuführen. Dieser solle dann greifen, wenn es sich um die erste Immobilie handele, die zudem selbst genutzt werde.

Schäfer wies darauf hin, dass die Einführung eines Freibetrags zu jährlichen Mindereinnahmen von etwa 530 Millionen Euro führen würde. Sigrid Erfurth von den Grünen warf der FDP vor, einen Steuerwahlkampf führen zu wollen. Zudem sei ihr unverständlich, warum die FDP das Thema Maklergebühr nicht angehe, wenn sie Häuslebauer entlasten wolle.

Immobilienverbände fordern bessere Anreize für sozialen Wohnungsbau

Die Immobilienverbände in Hessen setzen sich indessen für mehr bezahlbare Wohnungen ein: Die Anreize für Investoren müssten verbessert werden, so der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände (AWI), Gerald Lipka.

Er schlug vor, dass die Landesregierung auch private Eigentümer in die Förderung einbeziehen solle. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg trage diese Regelung erheblich zur Entlastung bei. Außerdem dürfe das Geld vom Staat nicht nur in die Ballungszentren fließen, sondern auch in ländliche Regionen.