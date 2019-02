Galeria Kaufhof schließt bundesweit Filialen

Die Metro-Tochter Galeria Kaufhof schließt drei Filialen. Bei den Standorten in Augsburg, Düsseldorf und Heilbronn fehle die wirtschaftliche Perspektive. Das teilte das Unternehmen am Samstag in Köln mit.

Die Metro-Tochter Galeria Kaufhof schließt drei Filialen. Bei den Standorten in Augsburg, Düsseldorf und Heilbronn fehle die wirtschaftliche Perspektive. Das teilte das Unternehmen am Samstag in Köln mit.

Die Einstellung des Geschäftsbetriebs könne "zeitlich geordnet und für die Mitarbeiter sozialverträglich" erfolgen, weil man warten wolle, bis die bestehenden Mietverträge ausliefen.

Als erstes werde am 31.12.2014 die Filiale Düsseldorf "Berliner Allee" geschlossen, dann am 30.6.2015 der Standort Augsburg und schließlich am 31.122015 die Filiale Heilbronn "Am Wollhaus". In Düsseldorf und Heilbronn bleibe das Unternehmen mit weiteren Filialen in den Innenstädten präsent.

"Die Galeria Kaufhof GmbH wird gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern alles unternehmen, um betroffenen Mitarbeitern - sofern wirtschaftlich sinnvoll und machbar - eine Weiterbeschäftigung in benachbarten Galeria-Kaufhof-Filialen zu ermöglichen", teilte Geschäftsführer Ulrich Köster mit. Man strebe sozialverträgliche Lösungen an.

Insgesamt arbeiten den Angaben zufolge 319 Mitarbeiter in den drei Filialen. Eine endgültige Entscheidung über die Auflösung müsse der Aufsichtsrat Ende dieses Monats noch treffen.