Der Name des vormaligen Real Estate Innovation Network (REIN) wurde in "Builtworld" geändert, um die Bauwirtschaft stärker in den Fokus zu nehmen

Größer, internationaler und unter dem neuem Markennamen Builtworld Innovation Contest 2019 – es hat sich einiges geändert beim PropTech-Contest auf der Expo Real, bei dem Startups jährlich in fünf Kategorien im Finale um den besten Auftritt und das überzeugendste Konzept ringen.

Mit der Namenänderung auf „Builtworld“ wolle man die Bauwirtschaft stärker mit in den Fokus nehmen und den Innovationsgrad im Wettbewerb so erweitern, sagt Jonas Haberkorn, Director des vormaligen Real Estate Innovation Network (REIN). Der fast schon traditionelle Contest auf der Expo Real fokussiert mittlerweile außerdem stärker als bislang auf die internationale Dimension.

"In Europa haben wir eine gewisse Sättigung bemerkt. Daher sind die Talentfinder gezielt in den USA und vor allem in Südostasien auf die Suche gegangen." Jonas Haberkorn, Director Builtword-Contest

China im Blick

Offenbar mit Erfolg: Neben den 2.400 in Europa verzeichneten PropTechs entdeckte das Builtworld-Team mehrere hundert in Indien und Südasien. "Vor allem Singapur erscheint uns wegen der generellen Ausrichtung hin zu einer smarten Gesellschaft ein hoch interessanter Markt", so Haberkorn.

Für das kommende Jahr sei geplant, zusätzlich China in den Blick zu nehmen – ungeachtet des Potenzials eine Herausforderung nicht zuletzt wegen sprachlicher Barrieren.

Innovationsbereitschaft bei Finanzierung gering

Aus den Bewerbungen schafften es 25 Startups in fünf Sparten, ein Ticket für die Expo Real 2019 zu ergattern. Dynamik erlebte Haberkorn dabei im Bereich Planen und Baumaterialien; in der Vermarktung konsolidiere sich die Branche indes weiter.

Enttäuscht zeigte sich der Talentscout von der Innovationsbereitschaft bei allem, was mit Finanzierung zu tun hat – noch immer wagten sich verhältnismäßig wenig PropTechs an diesen Themenkreis, sagte Haberkorn. Hier erhofft er sich künftig mehr.

Quartiere rücken in den Fokus

Mit viel versprechenden Entwicklungen ist Haberkorn zufolge bei objektübergreifenden Lösungen zu rechnen: "Die Lösungen gehen dabei immer mehr hin zu Quartiersansätzen, sei es zur Messung und gleichzeitigen Verbesserung der Luftqualität oder mit Blick auf Mobilitätskonzepte."

Der Wettbewerb widmete sich Innovationen in größeren stadträumlichen Zusammenhängen erstmals mit einer eigenen Sparte.

Gewinner in fünf Sparten

Auf der Expo Real in München präsentieren die Endrundenteilnehmer ihre Geschäftsideen – außer im Bereich Next City Solutions – in den Sparten Invest & Finance, Manage & Operate, Market sowie Plan & Build. Zu den Finalisten zählen:

Bei "Invest & Finance" die PropTechs Blocksquare, British Pearl, Hypcloud, Locarta und Realxdata GmbH.

Bei "Manage & Operate" Facilio Inc, H3 Zoom Facade Inspector, Oriient, Smart Plants, Vilisto.

Im Bereich "Market" Booqed Limited, Consorto, Convaron, Propy und Store2be GmbH.

Unter "Next City Solutions" traten Agili City, Breeze Technologies, Field Factors, MO.Point Mobilitätsservices und MVAW Technologies gegeneinander an.

"Plan & Build" wurde unter Voxelgrid GmbH, Caala, Dimension10, Moasure und Molteo ausgetragen.

