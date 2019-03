Das WLAN – erstmals kostenfrei

Drahtloser Internetzugang auf dem Messegelände.

Dessen Empfangsqualität und Verfügbarkeit hängen von Aufbauten, Exponaten und anderen Quellen in den Hallen ab. Für die Nutzung benötigen Sie ein WLAN-fähiges und ein SMS-fähiges Endgerät zum Empfang Ihres Zugangscodes.

So funktioniert es: Schalten Sie auf Ihrem Endgerät die WLAN-Funktion an. Suchen Sie nach Drahtlosnetzwerken und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk messeWifi. Starten Sie Ihren Internet- Browser. Geben Sie eine beliebige Internetadresse ein. Es erscheint die Portalseite des kostenfreien WLANs. Nach Registrierung (Mobilfunknummer angeben!) und Akzeptieren der AGBs erhalten Sie den Zugangscode via SMS. Nach Eingabe des Codes gelangen Sie ins Internet. Eine Registrierung ist während der Veranstaltung nur einmal erforderlich.