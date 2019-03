Das „Socializing“ – vom Apéro zur Livemusik

Jede Messe hat auch ihre „sozialen“ Veranstaltungen, bei denen man in eher lockerer Atmosphäre Kontakte knüpfen kann, die aber auch dazu beitragen, den Stress des Tages ein wenig abzubauen.

Am Montag kann man am späten Nachmittag (16.00 Uhr, Stand C2.320) mit einem „Apéro“, einem Aperitif, beginnen. Anschließend (18.30 – 22.00 Uhr) hat man die Qual der Wahl zwischen dem „Investorenabend Metropolregion Mitteldeutschland“ (A2.431), der „Lührmann Party“ (C2.310) und einem bayerischen „Messe-Chillout“ der BID – Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (B2.220).

Auch am Dienstagabend (18.30 – 22.00 Uhr) lädt die BID – Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (B2.220) ein, diesmal zum Networking-Event mit Livemusik, gibt es den Abendempfang bei Berlin-Brandenburg (B2.420) und ein Get Together mit Musik, Getränken und Brezn bei Hochtief Solutions AG (B1.134/140). Und vermutlich kommt auch noch die eine oder andere Veranstaltung hinzu, die einem Messetag einen entspannten Abschluss gibt.