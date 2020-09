Die zwei Messetage der Expo Real Hybrid Summit werden – wie in den Vorjahren auch – gespickt sein mit einem bunten Konferenzprogramm quer durch alle Assetklassen und für alle Teilnehmergruppen. Eine Übersicht, wo was stattfindet.

Was bedeutet Covid-19 für Immobilien und Investitionen in Deutschland und anderen Märkten? Wie wirkt sich die Pandemie auf die verschiedenen Assetklassen aus? Was bedeutet der durch Corona angestoßene Digitalisierungsschub für die Branche? – Die Folgen und Lehren aus der Pandemie werden in vielen Debatten eine große Rolle spielen. Für die Teilnehmer vor Ort stehen verschiedene thematische Konferenzzonen zur Verfügung.

Wer nicht vor Ort ist, kann mit einem Digitalpass per Online-Streaming reinschauen. Erste Vortragsthemen und Termine liegen schon vor, das Veranstaltungsboard wird aber in den kommenden Wochen noch weiter gefüllt.

Was in welcher Konferenzzone inhaltlich geboten wird

„PLANNING & PARTNERSHIPS“-FORUM – im Saal 1

Hier widmen sich die Veranstalter den Herausforderungen und Visionen aus den Bereichen der Hotel- und Gesundheitsimmobilien. Namhafte Fachleute präsentieren Projekte aus dem Bereich der nutzungsgebundenen Immobilien, erläutern Expansionsstrategien und stellen sich der Diskussion. Außerdem werden im Saal 1 Trends und Innovationen in der Stadtentwicklung beleuchtet.

REAL-ESTATE-INNOVATION-FORUM – im Saal 4

Der Fokus dieser Expertenrunde liegt auf Themen rund um den digitalen Wandel. Bei den Bereichen Investition & Finanzierung, Immobilienbewertung & Marktforschung, Betreiben & Bewirtschaften, Planen & Bauen sowie Vermarktung soll es um konkrete Handlungsanweisungen gehen.

„DISCUSSION & NETWORKING“-FORUM – im Saal 5

Ob Preisverleihungen, Vortragsrunden oder Kunden- und Networking-Events – das „Discussion & Networking“-Forum dient als vielseitige Veranstaltungs- und Diskussionsplattform. Im Loungebereich kann gechillt und „genetzwerkt“ werden. Simultan-Übersetzungen finden in diesem Jahr nicht statt.

INVESTMENT-LOCATIONS-FORUM – im Saal 13

An diesem Forum-Standort auf der hybriden Expo geht es vor Ort um Fragestellungen internationaler Investitionsstandorte. Weltweite Experten analysieren die Potenziale wie auch die Chancen und Risiken der Immobilien- und Investitionsmärkte in Europa, Asien und Nordamerika.

EXPO-REAL-FORUM – im Saal 14b

Der Klimaschutz, die Mobilitätswende, die Auswirkungen auf Büros und Wohnen, künftige Investmentstrategien, Finanzierungsthemen, der Umgang mit Regulierungen und die weitere Entwicklung der Innenstädte stehen auf dem Programm im Expo-Real-Forum.

