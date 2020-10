Expo Real 2020: Die wichtigsten Veranstaltungen an Tag 2

Wer den Auftakt des Expo Real Hybrid Summits gut hinter sich gebracht hat, hat auch am zweiten Tag, dem 15. Oktober, wieder gut 40 Veranstaltungen zur Wahl – wie am Vortag vor Ort oder per Digitalpass vom Schreibtisch aus. Diese Themen sollten Sie an Tag 2 nicht verpassen.

Das Top-Thema des Expo Real Hybrid Summits hat sich für Veranstalter, Aussteller und Besucher in diesem Jahr quasi von selbst ergeben. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Immobilien und Investitionen stehen im Mittelpunkt der insgesamt über 50 Veranstaltungen, die an den beiden Messetagen in fünf Foren stattfinden und per Livestream übertragen werden. Die Immobilienbranche beschäftigt aber nicht nur Corona; auch die Themen Klimaschutz und der digitale Wandel stehen ganz oben auf der Agenda.

Die Redaktion empfiehlt: Das sollten Sie an Tag 2 nicht verpassen

Bitte beachten Sie: Um die virtuellen Veranstaltungen besuchen zu können, benötigen Sie einen Digitalpass. Mit ihm gelangen Sie bequem zu den einzelnen Veranstaltungen im jeweiligen Forum.





Entwicklungen rund um Corona

> The New Normal Post Covid-19 Marketing & Consumption Habits

15.10.2020, 13:30 - 14:00 Uhr | ICM, Stand Saal 14b

EXPO REAL FORUM

> The impact of COVID-19 on the PropTech sector

15.10.2020, 14:00 - 14:50 Uhr | ICM, Stand Saal 1

PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM

Vortragssprache: Englisch





Digitalisierung, PropTechs, Innovation

> Construction Tech

15.10.2020, 10:00 - 10:50 Uhr | ICM, Stand Saal 4

REAL ESTATE INNOVATION FORUM

> Smart Building für gutes Klima

15.10.2020, 11:00 - 11:50 Uhr | ICM, Stand Saal 4

REAL ESTATE INNOVATION FORUM

> Wohnungswirtschaft und Bestand

15.10.2020, 14:00 - 14:50 Uhr | ICM, Stand Saal 4

REAL ESTATE INNOVATION FORUM

> Digitalisierung: Wie wirkt der Antriebsschub durch Corona?

15.10.2020, 16:00 - 16:50 Uhr | ICM, Stand Saal 14b

EXPO REAL FORUM





Klimawandel, Nachhaltigkeit, Mobilität

> Drei Buchstaben - viele Inhalte: ESG

15.10.2020, 10:00 - 10:50 Uhr | ICM, Stand Saal 13

INVESTMENT TOPICS FORUM

> Ressourcenschonendes Bauen: Cradle2Cradle oder: Im Rückbau verdient man

15.10.2020, 12:00 - 13:30 Uhr | ICM, Stand Saal 4

REAL ESTATE INNOVATION FORUM





Finanzierung

> Was wird finanziert? - Konturen für das Neugeschäft

15.10.2020, 10:00 - 10:50 Uhr | ICM, Stand Saal 14b

EXPO REAL FORUM





Politik, Markt und Branche

> Aufschwung nicht gefährden: Handlungskonzepte für die Immobilienwirtschaft

15.10.2020, 11:00 - 11:50 Uhr | ICM, Stand Saal 14b

EXPO REAL FORUM

> Politik: Wieviel und welche Regulierungen brauchen wir?

15.10.2020, 15:00 - 15:50 Uhr | ICM, Stand Saal 14b

EXPO REAL FORUM





Logistikimmobilien

> Logistikimmobilien: Fluch oder Segen für die Kommune?

15.10.2020, 10:00 - 10:50 Uhr | ICM, Stand Saal 1

PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM

> Logistikimmobilien nach Corona: Steigt der Bedarf an neuen Flächen ins Unermessliche?

15.10.2020, 11:00 - 11:50 Uhr | ICM, Stand Saal 1

PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM





Karriere in der Immobilienwirtschaft

> Welche Rahmenbedingungen braucht es für berufliche Perspektiven und Karriere?

15.10.2020, 15:00 - 15:50 Uhr | ICM, Stand Saal 1

PLANNING & PARTNERSHIPS FORUM





