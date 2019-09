Expo Real 2019: Die neue Innovationshalle

Die Expo Real wird in diesem Jahr in sieben Hallen stattfinden - neu ist die Halle Nova3 (A3)

Bild: Thomas Plettenberg / Messe München Die Expo Real wird in diesem Jahr in sieben Hallen stattfinden - neu ist die Halle Nova3 (A3)

Die Expo Real wird in diesem Jahr in sieben Hallen stattfinden – einer mehr als noch im Vorjahr. Denn mit 2.095 Ausstellern und 45.000 Teilnehmern stieß die Messe 2018 so sehr an ihre Grenzen, dass man erweitern musste.

Die Expo Real wird in diesem Jahr in sieben Hallen stattfinden – einer mehr als noch im Vorjahr. Denn mit 2.095 Ausstellern und 45.000 Teilnehmern stieß die Messe 2018 so sehr an ihre Grenzen, dass man erweitern musste.

Um 8.250 Quadratmeter auf nun insgesamt 72.250 hat sich das Gelände vergrößert. Das birgt Vorteile für alle Beteiligten, denn an den Messeständen geht’s – trotz zusätzlicher Aussteller – luftiger zu, und die Besucher haben bessere Chancen, bis an die Stände mit ihren Häppchen und Giveaways vorzudringen.

Neu ist die Halle Nova3 – oder profaner: Halle A3. In Nova3 wird sich inhaltlich alles um das Thema Innovation drehen. Das bedeutet nicht, dass es in den übrigen Hallen – A1, A2, B1, B2, C1 und C2 – nicht auch innovativ zugehen darf und wird, hier aber ist schon die Ausstellerauswahl entsprechend getroffen: So werden sich dort unter anderem gebündelt Start-ups und Grown-ups der PropTech-Branche und innovationsaffine Immobilienunternehmen präsentieren. Dazu sollen in zwei Foren – dem Real Estate Innovation Forum inklusive Tech Alley und dem Nova3-Forum – neue technologische Entwicklungen und innovative Lösungsansätze diskutiert werden. Auch der Bereich für den Start-up-Contest ist in die neue Halle umgezogen.

Als Hauptaussteller werden sich in der Nova³ mehrere der bisherigen Start-ups aus der Tech Alley und dem PropTech-Netzwerk präsentieren – darunter zum Beispiel 21st Real Estate, Alasco, BuildingMind, Cloud­scraper Europe, Disruptive Technologies Research, FairFleet, PlanRadar, Sensorberg, Solutiance Services, Visn by Osram und Wicona. Neben diesen Grown-ups stellen dieses Jahr in der Tech Alley 75 Start-ups ihre digitalen Produkte, Lösungen und Ideen in den Bereichen Plan & Build, Manage & Operate, Research & Valuate, Invest & Finance, Market und Next City Solutions vor.

Tipp: Wer keine Zeit hat, sich einen Überblick über die Stände in Eigenregie zu erarbeiten, kann kostenlose Innovationswalks durch die Hallen mit verschiedenen Schwerpunkten unter Führung eines Guides buchen. Für die Touren ist eine Online-Anmeldung nötig.

Direkt-Links für Ihre Messe-Vorbereitung:

Der Hallenplan

Das Konferenzprogramm