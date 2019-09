Expo Real 2019: Der Career Day für Fach- und Führungskräfte

Am letzten Messetag findet wieder der Career Day statt

Vor allem der letzte Messetag der Expo Real, der Mittwoch, steht ganz im Zeichen der Personalgewinnung. Denn Fach- und Führungskräftemangel sind auch in der Immobilienbranche ein brennendes Thema.

Vor allem der letzte Messetag der Expo Real, der Mittwoch, steht ganz im Zeichen der Personalgewinnung. Denn Fach- und Führungskräftemangel sind auch in der Immobilienbranche ein brennendes Thema.

So haben auf dem eigens ausgerichteten Career Day (im Ausstellungsbereich am Eingang West) Unternehmen und der Nachwuchs Gelegenheit, sich zu beschnuppern. Die CareerDay-Tickets für Auszubildende und Studenten gelten für alle drei Messetage (100 Euro online, 150 Euro vor Ort). Zudem gibt es ein eigenes Konferenzprogramm zu den Perspektiven in der Immobilienwirtschaft und Hilfestellung bei Bewerbungen, etwa einen professionellen Bewerbungsmappen-Check.

